41 ex -policiais de Bangladesh presos por repressões contra protestos de Hasina Oter

A polícia de Bangladesh prendeu 41 ex -policiais que estão entre 1.059 ex -consumo acusado de cometer atrocidades durante o movimento liderado por 2024 estudantes que levaram à expulsão do primeiro -ministro Sheikh Hasina, oficiais e relatórios dos relatórios da mídia.

Hasina, a líder da Liga Awami, renunciou e escapou para a Índia em 5 de agosto do ano passado, depois que os estudantes contra a discriminação contra o sistema de cotas se tornaram um movimento e expulsou seu regime de poder de 16 anos. Cerca de 1.400 pessoas perderam a vida durante protestos entre julho e agosto.

O jornal de circulação em massa Prothom Alo, citando os funcionários da sede da polícia não identificada (PHQ), disse que as vítimas sobreviventes das atrocidades ou os membros da família das vítimas assassinadas apresentaram centenas de casos com delegacias com delegacias de polícia e tribunais acusando Os 1.059 funcionários da agência principal para a aplicação da lei. A polícia prendeu 41 ex -policiais até agora.

O PHQ disse que os dois antigos gerais de inspeção (PGI) da polícia, Chowduur Abdullah Al Mamun e Akn Shahidul, Justiça e ex -comissários de polícia de Dhaka e a sudeste da cidade portuária de Chattogram, Mohammad Asaduzzaan e Mian Saifoul Islam estavam entre os daqueles que foram presos tão longe de longe.

Além do HAQ, esses policiais estavam servindo até você deixar o país. O maior número de 174 casos foi apresentado contra o agora ex -comissário de Rashid adicional da polícia metropolitana de Dhaka, Harunur Rashid.

Preso ex -PGP Al Mamun enfrenta 159 casos. As autoridades disseram que vários policiais superiores, incluindo chefes de polícia adicionais e um comissário de polícia, estavam fugindo enquanto alguns deles fugiram do país.

Bangladesh é atualmente governado por um governo interino liderado por Muhammad Yunus, a quem o movimento de estudantes contra a discriminação designada como o principal consultor.

O general da polícia da polícia Baharul Alam disse anteriormente que os casos apresentados em julho de agosto seriam investigados em virtude dos comitês liderados por altos policiais em cada uma das oito faixas policiais em Bangladesh. O Escritório dos Direitos da ONU, que na semana passada publicou uma pesquisa sobre a violência de 2024 em Bangladesh, revisou o papel da polícia e outras forças de segurança, dizendo que eles usaram a força que causou “assassinatos extrajudiciais sistemáticos e generalizados como parte de um Estratégia de repressão coordenada.

O Gabinete do Alto Comissário de Direitos Humanos (OHCHR) disse que a grande maioria das pessoas mortas em violência durante o levante foi desencadeada pelas forças de segurança de Bangladesh.

“De acordo com o material anterior, o OHCHR tem razões razoáveis ​​para acreditar que as forças de segurança da polícia e o estado paramilitar recorrem ao uso de violações de força contra manifestantes, incluindo assassinatos extrajudiciais sistemáticos”, eu disse.

Ele disse que as forças de segurança tentaram dispersar “assembléias pacíficas, mas pacíficas, com” força desproporcional “, particularmente quando as disparam em campo”.