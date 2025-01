Um homem de origem indiana causou indignação no LinkedIn depois de afirmar que “ele tendia a não trabalhar com mulheres”. O extrato bastante misógino veio à tona depois que Louisa Kluda publicou uma captura de tela de sua conversa com Nirmal Patel na plataforma de busca de emprego. A interação, que também a viu se referir ao CEO legal da Fenchurch como “amor” desde então deixou os usuários de redes sociais em umidade.

“Bem, acordei hoje e aprendi algo inovador: algumas pessoas ainda pensam que as mulheres não deveriam estar no negócio. Selvagem. É 2025, temos romances de romances de IA, pessoas de férias no espaço e, no entanto … aqui estamos “, escreveu Kluda enquanto compartilhava o extrato.