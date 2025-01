48a Feira de Livros Internacionais de Kolkata com posições de registro

A 48ª Feira Internacional de Livros de Kolkata 2025 foi inaugurada na terça -feira pelo primeiro -ministro do oeste de Bengala, Mamata Banerjee e pelo embaixador alemão Phillip Ackermann. O evento deste ano tem um recorde de 1.057 livros, o mais alto de sua história, com a Alemanha como país temático.

A cerimônia de abertura tinha dignitários, incluindo a Dra. Marla Stuckenberg, diretora regional de Goethe-Institut, sul da Ásia, e o renomado escritor Abul Bashar, que foi homenageado com o prêmio literário de Gremio, acompanhado por um prêmio em dinheiro de 2, Rs 2, 00.000.

Indo para a reunião, o embaixador Ackermann descreveu a feira como uma “mela de livros”, atraindo um paralelo à importância cultural de Kumbh Mela. Ele destacou as contribuições literárias da Alemanha e incentivou os visitantes a explorar o pavilhão alemão.

O primeiro -ministro Banerjee apontou os laços históricos e culturais entre bengala e Alemanha, mencionando a conexão de Netaji Subhas Chandra Bose com a nação européia. Ela disse: “Nossa cultura celebra a unidade na diversidade. Nossos ancestrais nos deram essa filosofia e honramos.

A feira apresenta a participação de mais de 1.000 editores, incluindo grupos de pequenas revistas, e mostra livros de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, Nepal, Espanha, Peru, Argentina, Guatemala e Costa Rica, Junto com grandes editores nacionais e multinacionais. .

As portas icônicas foram estabelecidas no recinto de feiras, que são nomeadas após figuras como Salil Chowdhury, Ritwik Ghatak, Goethe e Jibanananda Das, juntamente com autores alemães proeminentes como Rainer Maria Rilke, Franz Kafka e Thomas Mann.

Pela primeira vez, a feira de livros apresenta animais de estimação, os patos chamados Ita e Hasi, para envolver visitantes. O evento será executado até 9 de fevereiro.