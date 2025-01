4ª temporada de The Lincoln Lawyer começará a produção: data de lançamento, atualizações do elenco e muito mais

The Lincoln Lawyer foi renovada para uma quarta temporada esta semana, e a produção está programada para começar em fevereiro. A série dramática, baseada nos romances de Michael Connelly, terá a trama de um final chocante que deixou tudo no ar na 3ª temporada. A próxima temporada terá 10 episódios baseados no sexto livro da série The Lincoln Lawyer.

O show foi criado por David E Kelley, que também atua como produtor executivo. The Lincoln Lawyer foi desenvolvido por Ted Humphrey, que atualmente divide as responsabilidades de diretor do programa com Dailyn Rodriguez.

Data de lançamento do advogado de Lincoln “The Lincoln Lawyer foi renovado para uma quarta temporada!” leia uma breve atualização do Netflix no X no início desta semana.

Não há data oficial de lançamento para a próxima temporada e a produção está programada para começar no próximo mês.

Elenco da quarta temporada de Lincoln Lawyer Detalhes compartilhados no blog ‘Tudum’, da Netflix, indicam que o favorito dos fãs, García-Rulfo, retornará como Mickey Haller, um proeminente advogado de defesa em Los Angeles. Enquanto isso, Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) e Angus Sampson (Cisco) também irão reprisar seus papéis.

De acordo com um relatório recente do Deadline, Neve Campbell retornará como Maggie McPherson em todos os episódios da nova temporada. A estrela da franquia Scream apareceu intermitentemente durante a segunda temporada e apareceu em apenas dois episódios da última parte da série.

4ª temporada de The Lincoln Lawyer: O que esperar?

“Quanto ao que tudo isso significa, esperamos poder mostrar a vocês na 4ª temporada. Mas claramente, a única coisa que Mickey pode estar pensando é: Que porra é essa? “o co-produtor executivo e co-showrunner Ted Humphrey disse ao Tudum em outubro do ano passado.

A terceira temporada, baseada em The Guilt Gods, de Michael Connelly, terminou em um momento de angústia com Mickey acusado injustamente de assassinato. Ele provavelmente retornará ao tribunal como réu na próxima temporada. A próxima temporada será baseada em A Lei da Inocência, o sexto livro da série best-seller sobre um proeminente advogado de defesa de Los Angeles com uma enorme necessidade de vencer… e uma frota de automóveis Lincoln.

