5.1 Greve de magnitude do terremoto entre Amorgos, Santorini

Uma magnitude 5.1 terremoto acertar uma área do mar entre as ilhas gregas de Amorgos e Santorini Segunda de manhã, de acordo com o Instituto Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas.

O tremor ocorreu pouco antes das 10h, horário local (0800 GMT), com seu epicentro localizado a 21 quilômetros (13 quilômetros) do sudoeste Arkesini, no sul de Amorgos, a uma profundidade de 15 quilômetros.

Não houve relatos imediatos de danos ou ferimentos, mas o terremoto sentiu em partes dos ciclos, que levantaram preocupações entre moradores e autoridades locais.

Mais de 18.400 terremotos foram registrados nas ilhas do arquipélago de Cyclades entre 26 de janeiro e 13 de fevereiro, de acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade de Atenas (EKPA).

Amorgos e três outras ilhas são de emergência até 11 de março.

Os sismologistas continuam monitorando a área para possíveis réplicas.

Enquanto isso, devido à atividade sísmica no mar Egeu, a Grécia anunciou planos de construir um porto especial em Santorini, para que os navios os usem em emergências.

O ministro da Crise climática e a proteção civil grega, Vassilis Kikilias, disse em entrevista à televisão Ant1 que, em caso de um importante terremoto, os moradores de Santorini devem se afastar das áreas costeiras e procurar terras mais altas.

Após as discussões com o primeiro -ministro Kyriakos Mitsotakis, Kikilias disse que, em cooperação com as forças armadas helênicas, o governo decidiu construir um porto de emergência dedicado, além do grande porto atualmente em construção da ilha.

Kikilias disse que a região do Egeu contém inúmeras áreas vulcânicas subaquáticas e que os especialistas estão monitorando de perto a recente atividade do Magma na área.

Ele também enfatizou que os especialistas estão rastreando a elevação do solo e o deslocamento da terra em Santorini.