“5 de setembro” é um drama sobre um ataque terrorista nas Olimpíadas de Munique de 1972, onde levaram os terroristas dos atletas israelenses como reféns. Nos jornalistas esportivos do cinema falam sobre esses eventos ao vivo

Na bilheteria mundial, há o drama do diretor suíço do Felbaum “5 de setembro” – sobre os jornalistas do canal de televisão esportiva da ABC, que moram no ar no Munique Olympia de 1972. Os terroristas do grupo de setembro negro são feitos como reféns por membros da equipe israelense na vila olímpica, exigindo que os prisioneiros palestinos sejam libertados da prisão israelense.

Este é o drama da produção da câmara: a gravação quase não vai além do corte de comentários, onde os principais eventos ocorrem. Sobre como essa trama ecoa com eventos modernos, diz o crítico de cinema Anton Dolin.

“5 de setembro” é um filme raro que é concebido como uma viagem a um episódio muito específico do passado, mas tem uma coincidência impecável com o presente. Isso até testemunha o título do drama da equipe de Felbaum, talvez não seja escolhido sem intenção: se não antes de assistir, então, em seu processo, o espectador certamente puxará o paralelo de 7 de outubro de 2023. 5 de setembro, mais de meio século antes 7 de outubro, existia e anti -Zrael, chocou o mundo inteiro. Estamos falando sobre a captura de atletas e treinadores israelenses no Munique Olympia, de 1972, membros do Black Rupn Terrorist Group.

Aos olhos de um grande público, um filme sobre esses eventos permanecerá para sempre, e “Munique”, de Munique, Stephen Spielberg. Felbaum não compete com um colega honorável, embora suas biografias criativas sejam divertidas semelhantes (o suíço de 43 anos também disparou antes de fazer um cinema realista). Em 5 de setembro, um jogo tenso da câmara, cuja ação se encaixa em poucas horas, desde os reféns até o anúncio de sua morte.

A unidade do lugar, tempo e ação foram observados. Todos os heróis são funcionários do canal de televisão dos EUA ABC Sports. Eles iluminaram o curso dos Jogos Olímpicos, mas mudaram para a transmissão ao vivo – o único no mundo e, portanto, cerca de um bilhão de pessoas analisaram a atual crônica de gravação e tentar liberar os reféns. A câmera praticamente não deixa os corredores e a cabine, de onde os jornalistas assustados e excitados são emitidos. O próprio estúdio não foi mostrado em vez de colocar uma cena dele – um verdadeiro tiro daquela transmissão.

O gênero do filme pode ser definido como um “relatório”. A reforma extremamente precisa, cuidadosa e adequada do evento não deixa um lugar para as fantasias do roteirista (Felbaum, juntamente com o -autor, Moritz Binder e Alex David, é naturalmente indicado para este trabalho para o Oscar 2025). O mais importante é criar o efeito da presença, transmitir o espectador à cena.

De uma maneira curiosa, isso coincide com as tarefas dos editores esportivos da ABC, que não querem levar a missão ao boletim mais famosos. A onipresente câmara de Marcus Ferderer não permite que o público se distancie do que está acontecendo, a instalação rápida de Hansyorga Weisbrich acelera o ritmo dos eventos, mesmo em padrões dolorosos de expectativas, impedindo o enfraquecimento do Sasense.

No centro do evento – três homens com pacientes medievais que são forçados a tomar decisões fatídicas em movimento. Run Alredzh, chefe do canal de televisão (Peter Sarsgard), não está acostumado a fazer responsabilidade e quase forçar, atraindo o direito de transmitir da competição. O editor mais velho Marvin Bader (Ben Chaplin) é um judeu que olha incrivelmente nas autoridades da República Federal da Alemanha para “virar a página” de um passado difícil; Aceita o que aconteceu como um drama pessoal. Roupas, que controla diretamente o éter, editor de Jeffrey Mason (John Domaro), vendo -o como um desafio profissional e uma chance de uma carreira, mas gradualmente sua mudança de ótica.

Juntos e separadamente, eles devem fazer perguntas éticas que se tornarão cânone após esses eventos. É permitido mostrar o assassinato no ar? Que detalhes sobre as operações de abertura do relatório de reféns, que é melhor permanecer em silêncio, porque os terroristas também assistem TV? É possível anunciar uma sensação se não for confirmada oficialmente? Vale a pena acreditar no melhor e dar esperança ao público, porque eles precisam?

O filme começa que o experiente leva à competição, eles oferecem à câmera para traduzir a câmera do vencedor do perdedor. Segundo ele, a coisa mais importante para o público é ver na tela de pessoas vivas cujas emoções podem ser simpatizadas. Felbaum conclui uma aposta conosco: será possível reviver uma dúzia de personagens, dos quais não terá tempo de tela suficiente? Será possível mostrar heróis exclusivamente às habilidades jornalísticas?

A heroína mais importante deste conjunto de drama o ajuda a vencer – o tradutor alemão Marianne Goebhardt, contratado na equipe do canal. Inicialmente, olhando para ela como uma chegada alienígena, quase hostil, os americanos não começam a perceber que ela experimenta eventos mais profundamente e mais aguda deles. De fato, para Marianne, este não é apenas um ataque terrorista, mas também uma queda na esperança de que seu país de nascimento tenha atravessado o passado e tenha sido no futuro. Nesse papel, o excepcional Leoni Benesh, que é conhecido pelo público em geral da série Babylon-Berlin. Embora sua carreira tenha lançado uma ótima “fita branca” Michael Haneke – outro filme coletivo, onde ela se distinguiu em um contexto geral.

5 de setembro Os criadores provavelmente assistiram Spielberg de Munique, embora tenham emprestado mais do que outro professor de professores – seu “arquivo secreto” (o filme de Felbaum se encaixa organicamente na tradição honrosa de “drama jornalístico”, que estão tão bem no estado de atirar nos Estados Unidos nos Estados Unidos ). E é improvável que o movimento de “Anton Megerdich”, uma transportadora de aluguel russa, dedicada ao mesmo Olympiava em Munique.

O curso do evento de pinturas russas também viola a captura de israelense com terroristas – os esportes são suspensos, mas o principal herói positivo realizado por Vladimir Mashkov exige que eles continuem. É tão importante ganhar basquete com os americanos! O ataque foi apresentado como um fundo desfavorável, algo como um tempo inesperadamente mimado, no contexto da qual a vitória esportiva é ainda mais desejável e honrosa.

Em setembro, os jornalistas esportivos ficam chocados com o fato de que, após um pequeno intervalo, depois de fazer reféns, a competição continuou. As telas nas quais os registros a seguir são transmitidos são lembrados das dolorosas injeções da eterna indiferença do mundo, preocupadas com seus próprios problemas e não se importam com o conhecimento da dor de outras pessoas. Esta lição foi repetida após o evento de 7 de outubro de 2023; Deixe as propriedades humanas não mudarem. Um esforço mais importante de jornalistas e cineastas, ajudando -nos a sair da zona de indiferença.

