5 esquiadores mortos em avalanche de Alpes franceses

Avalanche no Alpes franceses Eles mataram a vida de cinco esquiadores, incluindo quatro noruegueses e um suíço, depois que os escorregadores de neve atingiram as regiões Savoie e Haute-Savoie.

Em Val-Cenis, perto da fronteira italiana, quatro esquiadores noruegueses ficaram presos em uma avalanche enorme enquanto viajavam pelo esqui, informou o jornal francês Parisien na quarta-feira.

Três morreram No local, enquanto uma sala, uma mulher, sucumbiu às feridas em um hospital em Grenoble depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória e hipotermia grave, disseram autoridades de Savoie. Três outros no grupo sobreviveram a ileso.

“Era uma grande avalanche, que foi ativada fora da área de esqui”, disse o prefeito de Val-Cenis, Jacques Arnoux.

Todos os membros do grupo foram equipados com beacons de avalanche. Uma equipe de 10 especialistas em resgate nas montanhas participou da operação de recuperação, de acordo com fontes policiais.

Enquanto isso, em Haute-Savoie, uma avalanche assassinou uma mulher suíça de 30 anos enquanto esquiáia a face norte da Aigillette des Petettes no Montamillero Mont Blanc.

Seu pai ficou ileso, enquanto seu irmão foi levado ao hospital para avaliação, disse o escritório do promotor de Bonneville.

O trio usava transceptores e airbags antiaéreos no momento do acidente, acrescentaram as autoridades.