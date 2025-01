5 lindas tendências de cores para 2025 que você pode comprar por menos de US$ 100

Uma das maneiras mais fáceis (e favoritas) de revigorar meu guarda-roupa para um novo ano ou estação é adicionar um novo toque de cor aos meus conjuntos. Por ser meu assunto preferido (sou uma nerd total quando o assunto é teoria das cores), estou sempre pesquisando com entusiasmo quais tons estão dominando as passarelas e acompanhando de perto as previsões de tendências da Pantone.

Vimos muitos neutros testados e comprovados nas passarelas da primavera / verão de 2025 (pense em marinho, bege, preto e branco), bem como tons vibrantes inesperados como verde esmeralda e tangerina, mas esse era o suave onipresente, tons românticos e bonitos que me chamaram a atenção este ano, liderados por designers como Alaïa, Khaite e Chloé.

O rosa pó teve presença dominante nas passarelas desta temporada, ao lado de tons pastéis suaves como amarelo manteiga e menta, presentes em tudo, desde peças transparentes etéreas até lindos vestidos de renda. Uma variedade de lindos tons de azul apareceu em praticamente todas as coleções, desde o vibrante cerúleo na Miu Miu até os tons de azul celeste na Stella McCartney.

Quer você adicione um toque de cor com um acessório ou opte por um look completo da cabeça aos pés, as cores abaixo darão um toque bonito aos seus looks ao longo do ano que está por vir. A melhor parte? Você não precisa gastar uma fortuna para adotar as tendências de cores. Na verdade, mantive todas as minhas opções de compras abaixo de US$ 100.

Pó rosa

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight)

Tons suaves, femininos e suaves de rosa dominaram as passarelas em lindas confecções como cetim, organza e uma série de silhuetas, apoiadas por designers de ponta, de Alaïa a Khaite, de Chanel a Victoria Beckham, para citar apenas alguns. Espere ver um rosa blush delicado e usável em todos os nossos varejistas favoritos nesta primavera.

Comprar:

ZARA Coleção Top Popelina Atada Zw

H&M Top de gola alta em malha fina

Topshop Minivestido com gola halter em blush rosa estruturado

Reforma Top de malha Elio

Amarelo Manteiga

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight)

O amarelo pálido está na moda há algumas temporadas e 2025 não vê sinais de desaceleração da tendência das cores. Nas passarelas, vimos tons levemente cítricos em silhuetas suaves e românticas, de Chanel a Toteme. Quer opte por um vestido etéreo ou um top chique, com certeza estará na moda neste tom fresco.

Comprar:

a reforma Top de malha Austine

abercrombie Minivestido regata Mara com gola alta

ZARA Coleção Zw com laço

Abercrombie Blazer de terno sem gola

falei Vestido longo de cetim com gola torcida

ZARA Top básico de malha sem mangas

Hortelã

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight)

Aparecendo em camadas transparentes, de chiffon, rendas e românticas, lindos tons de verde menta deixaram uma marca inesperada e dominante nas coleções Primavera 2025. Este tom calmante certamente adicionará um toque de frescor aos seus looks de 2025.

Comprar:

MANGA Paletó de liocel

adidas Tênis Gazelle Indoor “semi Green Spark”

Kimchi Azul Cardigan com botões e brilhantes Rachel

ZARA Top de malha de lantejoulas sem mangas

Céu azul

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight)

O azul estava em abundância nas coleções Primavera/Verão 2025 – do vibrante cerúleo na Miu Miu, ao azul com uma vibração boêmia tingida de poeira na Chloé, aos vestidos azul-celeste lindamente drapeados na Acne e Stella McCartney, e peças suaves feitas sob medida na Rabanne – havia uma infinidade de silhuetas apresentando uma variedade de tons calmos e frescos de azul celeste.

Comprar:

Nordström Suéter de caxemira com decote em V

CIDADÃO DE ALGODÃO A saia longa carioca

Reforma Top de malha Nell

Aritzia Camiseta Hora de Relaxar

ZARA Top de malha básico sem mangas

Creme

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight)

Todos os designers concordaram que o mais recente tom neutro a ocupar o centro das atenções em 2025, embora de forma discreta, é o creme. O tom esbranquiçado leitoso apareceu em alguns dos looks mais elegantes da temporada nas passarelas, na forma de conjuntos transparentes, peças justas descontraídas e lindos conjuntos de renda e cetim. Espere que esta cor leite de caju, com seus toques de luxo e calma, seja a cor neutra que toda a moda adotará ao longo de 2025.

Comprar:

Loja Colete Kourt Lionne

H&M Cardigan Bouclé Trespassado

MANGA Bolsa de boliche com alça dupla

Loja Saia midi Leset Barb

COS Calças largas e justas

Brecha Calça jeans baggy cintura média ultramacia