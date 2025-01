5 maneiras de usar este estilo de jaqueta clássica agora e durante a primavera

Anu Odugbesan nos mostra cinco maneiras chiques de usar uma jaqueta preta clássica.

Encontrar uma peça versátil e adequada para o meu guarda-roupa é um dos fatores-chave que considero na hora de fazer compras, principalmente se estou pensando em gastar em alguma coisa. Quero poder obter meu custo por uso. Se for um item básico no meu guarda-roupa, quero que seja funcional, mas atemporal e algo que possa usar repetidamente.

Minha jaqueta preta Sacai é exatamente isso. É um corte e estrutura únicos, e uma espécie de assinatura da marca japonesa. É realmente a peça perfeita para todas as ocasiões. A silhueta solta, o náilon técnico e os detalhes franzidos nas mangas com um caimento esvoaçante nas costas trazem drama e caráter inesperado a uma clássica jaqueta bomber preta. Ele eleva sem esforço um visual diurno, enquanto a reinterpretação deste estilo clássico pode facilmente fazer a transição para roupas de noite. Deixe-me mostrar como.

Continue para ver como estilizei minha jaqueta bomber para diferentes ocasiões para aproveitar ao máximo meu investimento.

Como usar uma jaqueta bomber como uma pessoa da moda

1. Malha grossa + calça de terno + botins

Notas de estilo: Os tons cereja escuros ainda estão fortes nesta temporada e, embora eu tenha a tendência de me afastar de tendências específicas, adoro looks tonificados. Esta malha masculina da marca MLGA de Copenhagen tem linda textura desconstruída e profundidade, e com ombros poderosos e mangas extra longas, é uma malha ótima na moda.

Combinei com minha calça larga Arket (meu par exato agora está fora de estoque, mas o par H&M abaixo é tão parecido), o mini croissant Proenza na mesma cor, minhas botas pretas Margiela Tabi e meu gato. Óculos de sol Saint Laurent com ilhós. O bomber traz o look combinando com meus acessórios. Eu usaria isso para almoçar ou para uma reunião.

Compre o visual:

Sacai Jaqueta bomber de náilon Atemporal e chique, uma versátil jaqueta preta pode ser usada com praticamente tudo.

MLGA Suéter grosso de malha com gola alta Este é o tipo de suéter sobre o qual todos vão perguntar.

Troque suas calças pretas clássicas por estas.

CASA MARGIELA Botins de couro Tabi 60 Isso lhe dará muitos pontos de estilo com pessoas da moda.

PROENZA SCOULER Bolsa tiracolo Slide Mini de couro com painéis Combine sua roupa com sua bolsa? Sim, por favor!

YSL Sl 276 Mica para mulheres em preto Os óculos de sol são indispensáveis ​​durante todo o ano.

2. Top recortado + calça justa + salto estilingue

Notas de estilo: Quando vou às compras, costumo comprar peças de investimento, mas também equilibro isso com meu amor por economizar e encontrar pedras preciosas em segunda mão. Como um dos fundadores da Velhouma loja online de produtos vintage e usados, estou sempre em busca da próxima compra.

Às vezes descubro uma daquelas joias que tenho que guardar para mim. Aqui estão as calças do meu terno preto, elas são feitas de uma mistura de lã grossa e se adaptam perfeitamente ao meu formato. Usei com um body recortado torcido da Coperni, além de uma bolsa swing da marca combinada com meus scarpins pontudos Versace. Adoro a jaqueta oversized com top justo que dá volume ao look. Isso dá um visual perfeito para uma noite romântica.

Compre o visual:

Sacai Jaqueta bomber de náilon Pronto para realizar projetos diurnos ou noturnos.

Coperni Body com recorte torcido Só sei que venderá rapidamente.

velho CALÇAS DE TERNO PRETO

Versace Bombas slingback de couro envernizado Esses estilos de bico fino vêm em muitas cores e estampas diferentes.

COPERNI Swipe mini bolsa tiracolo de couro

3. Camiseta branca + suéter de caxemira + calça de moletom

Notas de estilo: Dependendo da minha agenda, posso correr entre as séries, então em dias como este opto pelo conforto. Optei por minhas calças de moletom Wales Bonner x Adidas (que agora estão esgotadas, mas as calças de moletom clássicas da Adidas funcionam da mesma forma!), Uma camiseta COS branca enorme e um suéter de caxemira Uniqlo.. A jaqueta acrescenta um toque esportivo ao visual. Usado com meu Botas Fidan Novruzova (meu par exato está esgotado, mas você pode ficar atento às reposições). Para o trabalho, normalmente sempre tenho uma sacola grande, grande o suficiente para acomodar meu laptop e todos os meus outros itens essenciais.

Compre o visual:

Sacai Jaqueta bomber de náilon Eu também usaria com shorts, saias midi, jeans e muito mais.

Uniqlo Suéter 100% caxemira com gola redonda Você não pode errar com a Uniqlo!

COS Camiseta normal e de corte limpo As camisetas COS são as favoritas entre os editores da Who What Wear.

adidas Calça de moletom Firebird com ajuste solto Estes têm uma sensação distinta dos anos 90.

COS Botas de cano alto de couro com bico quadrado Você nunca imaginaria que eles eram da rua principal.

Um investimento para toda a vida.

4. Top transparente + saia longa + botas de cano alto

Notas de estilo: Para um jantar de meninas estou usando um top vintage de malha aberta da Atijo, a malha funciona muito bem como peça de sobreposição adicionando textura ao look, combinada com saia Rick Owens. São os detalhes franzidos nas costas que tornam a saia interessante. Gosto do contraste da jaqueta masculina com a saia justa. Usado com o Botas de couro Fidan Novruzova que dão um toque especial ao visual. Minha bolsa em formato de pedra da Published By adiciona um pouco de diversão ao look com seu acabamento cromado, é uma peça ousada. Finalizei com alguns brincos de prata.

Compre o visual:

Sacai Jaqueta bomber de náilon Isso nunca irá atendê-lo bem.

Intimamente Cuide da minha vida Uma peça surpreendentemente fácil de vestir para cima ou para baixo.

Lily Rick Owens Saia longa papoula Saias longas parecem tão caras.

COS Botas de cano alto de couro com bico quadrado A COS fabrica alguns dos melhores calçados do mercado.

ALIGHIERI Brincos de argola em prata esterlina The Abundant Dream Todo fashionista que conheço também possui um par de brincos nesse formato, e quem pode culpá-los?

PUBLICADO POR A Pedra Perdida de Ruby Você receberá muitos elogios ao usar isso.

5. Top plissado + calça combinando + sapatilhas

Notas de estilo: Eu visto muito preto. Na verdade, eu diria que 75% do meu guarda-roupa é composto por peças pretas. Por isso gosto de optar por peças que tenham tecidos, cortes ou silhuetas interessantes. Isso quebra o preto sólido e adiciona dimensão ao visual. Pregas agradam O tecido inovador de Issey Miyake é uma peça atemporal. O tecido se expande e contrai conforme você se move, tornando-o muito usável. Combine minhas pregas com o top Issey Miyake com calças curtas combinando. Esta combinação instantaneamente parece chique e organizada. Combinei com minhas sapatilhas Margiela com biqueira dividida, bolsa japonesa MM6 e óculos de sol Chimi. Finalizado com minha jaqueta bomber, é um look fácil de vestir e levar para a cidade para fazer recados, tomar um café ou ir a uma exposição.

Compre o visual:

Sacai Jaqueta bomber de náilon Simples, mas tão eficaz.

Por favor, por favor, Issey Miyake Top plissado com gola alta Todo preto sempre será chique.

Por favor, por favor, Issey Miyake Calça reta básica Não negligencie o poder da coordenação.

Casa Margiela Bailarinas de couro Tabi Uma versão elevada das sapatilhas clássicas.

MM6 Casa Margiela Sacola Média Clássica Japonesa Uma forma tão contemporânea.