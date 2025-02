5 marcas fazendo presentes no Dia dos Namorados, de acordo com um editor

Eu não sou monogamista em relação aos dons do Dia dos Namorados. Embora eu goste de comemorar com uma pessoa especial, também quero estender meu amor a cada pessoa em minha vida. Estou nostálgico nos meus dias de escola primária, quando cada colega de classe excedeu o Dia dos Namorados na sala de aula. Por que não estender essa doce tradição na idade adulta? Seja você meu amigo, um membro da família ou o carregador com quem eu interajo todos os dias, distribuirei um ou dois doces no dia dos namorados. Mas, em vez da tartaruga ninja ou dos cartões de princesa da Disney, pretendo dar ao meu rubor favorito da Tower 28 Beauty, um charme da bolsa Jellycat e a última bolsa Tory Burch, da qual meu escritório está em efervescência. Os presentes do Dia dos Namorados não precisam se juntar aos clássicos – chocolate e flores, embora encantadores, nem sempre são pessoais. Presentes reflexivos podem ser adaptados às preferências de seu ente querido – você não concorda? Portanto, no espírito de fornecer uma variedade de opções de presentes do Dia dos Namorados, apresento as cinco marcas para ajudá -lo a fazer essas férias da maneira certa.

(Crédito da imagem: Ilustração original de Audrey Hedlund)

A beleza é uma das minhas categorias favoritas a oferecer o dia do Dia dos Namorados, porque os produtos de beleza parecem pequenos luxos que as pessoas não costumam associar. Existem tantos óleos labiais que eu posso justificar a compra para mim, mas recebê -los como um presente não é um problema no meu livro. A Credo Beauty ainda é minha primeira parada nesta categoria, porque transporta marcas para as quais confio como Westman Workshop, RMS Beauty and Notom. Sem esquecer, admiro seu compromisso de criar marcas que promovam práticas sustentáveis ​​e humanas.

Necessário Toranja de óleo corporal Workshop de Westman Daim Lip the Nudes Natureza das coisas Reparar banho floral Jardim Sandalwood Temple Eau de Parfum RMS Beauty Óleo labial lendário na sombra mil Tour 28 beleza Beachvease Luminous TINTED BALM

(Crédito da imagem: Ilustração original de Audrey Hedlund)

Sei que não estou sozinho quando digo que existem cerca de 20 pessoas na minha vida que derreteriam nesta camiseta Daschund T – mas este é apenas o começo. Tory Burch é uma marca no radar de cada pessoa da moda, e é hora de receber alguns desses recém -chegados nas mãos dos meus entes queridos. Você não pode ser confundido com uma dessas peças, do pingente ao wismbone e o saco de cobra leste-oeste-oeste.

Tory Burch Camiseta de algodão Dachsund Conservador esportivo Cardigan Cashmere Tory Burch Empillers Mary Jane Ballet Tory Burch Pingente Tory Burch Saco de ombro Kira

(Crédito da imagem: Ilustração original de Audrey Hedlund)

As jóias são historicamente um presente clássico do Dia dos Namorados, mas eu gosto da reviravolta que John Hardy coloca lá. Se você quiser uma peça única que impressionará alguém que viu tudo, opte pelo anel de nó do amor ou pela pulseira do ícone. Se você é um amado prefere mais tarefas, o anel de surf e os brincos de argola são um investimento inteligente. O clássico não significa chato, e os seis quartos a seguir são prova.

John Hardy Esporos pavimentados John Hardy Amo anel de nó

(Crédito da imagem: Ilustração original de Audrey Hedlund)

Crianças e adultos competem em Jellycat, e eu entendo o porquê. Esses personagens doces despertam tanta alegria e fazem presentes perfeitos do dia dos namorados. Os encantos da bolsa fazem acessórios adoráveis ​​para meus amigos, e a lagarta certamente se tornará o novo melhor amigo da minha goddugla de 1 ano. A única coisa que aprendi com a Jellycat é agir rapidamente – esses itens cobiçados não ficam muito tempo em estoque.

Jellycat Charm de bolsa de coelho bege e bege Jellycat Encantador da bolsa de coelho para mancha Jellycat Bartholomew Bear Bag Charm Jellycat Peonie de coelho tímido Jellycat Bartholomew Bee Jellycat Carys Caterpillar

(Crédito da imagem: Ilustração original de Audrey Hedlund)

Finalmente, e acima de tudo, temos a marca de luxo que está sempre no meu radar, mas ultimamente, seus recém -chegados chamam minha atenção como nunca antes. Ajude seu ente querido se prepara para a primavera com esses lindos pastéis de Jimmy Choo. Ou dê a eles seu novo diário essencial: uma bolsa neutra. Gostaria de me oferecer os saltos de gatinhos Freja por razões óbvias, mas você escolhe tudo o que combina com seus entes queridos.