5 tendências acessíveis que anunciam 2025

Este ano, apresentamos oficialmente as tendências que estabelecem o equilíbrio perfeito entre ousado, portátil e atual, provando que eles também podem ser econômicos. Se você está tentando adicionar uma nova sombra ao seu guarda -roupa ou testar um estilo moderno para adicionar à sua rotação de roupas, compartilhamos cinco maneiras de atualizar seu guarda -roupa com opções por menos de US $ 200.

A chave aqui é focar em peças multifuncionais que podem se adaptar facilmente de uma estação para outra, como associar itens rosa bonitos ao básico que você já possui e adicionar os acessórios certos para concluir sua roupa. Essas tendências são portáteis e elegantes, o que o torna os complementos perfeitos para o seu guarda -roupa 2025. Compre as cinco tendências que dominarão este ano sem esvaziar sua carteira.

1. Martini verde azeitona

Este verde rico e sofisticado é o neutro Você não sabia que precisava disso. Ele vai sem esforço com preto, branco e jeans para essa energia refinada “eu apenas joguei isso”. Bônus: funciona para qualquer estação. Um conselho profissional? Procure uma sala para ser sobreposta como um simples suéter redondo no pescoço ou um cardigã nesta tonalidade para aprimorar sua roupa de transição.

Descubra nossas escolhas por menos de US $ 200:

Reforma Vestido de tricô de Nadia

Zara Jaqueta de veludo curto

Sam Edelman Ollie mulas no final quadrado

2. Power doce

O molho de energia acabou de tomar um respingo. Pense em cortes limpos e minimalistas em silhuetas e tons mais macios que sempre respiram autoridade. Calças grandes, blazers descontraídos e camisas de gola feitas em tecidos arejados são essenciais aqui. Fique de olho nos conjuntos acessíveis que podem ser misturados, combinados e elegantes para cima ou para baixo.

MANGA Minissaia de lã com cinto

Cos Jeans de veludo com nervuras de maré

Norte Cashmir no suéter V -Neck

3. Tênis de corrida

Inspirado na estética do automobilismo, essa tendência traz linhas limpas, cores brilhantes e vibrações de desempenho nas ruas. Combine tênis de corrida com calças ajustadas e saias midi para uma mistura de alto teto que grita legal. Marcas como Puma e Adidas são, obviamente, essenciais em relação a essa tendência de sapatos.

Jeffrey Campbell Aileron tênis

Adidas Tênis de couro fosco de taekwondo

PUMA Speedcat e tênis

Cos Tênis minimalistas de camurça

4. Rosas bonitas

Do discreto blush à rosa leitosa, rosa rouba o show este ano. Enquanto o frenesi de Barbiecore terminou oficialmente, o rosa de 2025 parece adulto e versátil. Experimente um toque de rosa com um alto da moda ou adicione detalhes sutis graças a acessórios, como uma bolsa ou sapatos. A chave? Balance doçura com algo ousado: pense em jeans escuro e roupas ao ar livre de grandes dimensões.

Reforma Balia Linen Top

Padrões e práticas Vestido nu de cetim com Hosecot

Livre-Oriente Conjunto de tons perfeitos

Zara Efeito de cetim amarrado de costas altas

5. Daim

Texturizado, atemporal e surpreendentemente versátil, a camurça está voltando em sapatos, roupas ao ar livre e até bolsas. Opte por tons terrosos – bronzeamento, chocolate e conhaque – para uma atmosfera clássica que sempre parece pronta para 2025. Peças ajustáveis ​​com efeito da Suécia (opções falsas, olhamos para você) permitem que você adote facilmente essa aparência de luxo sem fazer loucuras. Botas, um cinto ou camurça melhorarão instantaneamente qualquer roupa.

MANGA Jaqueta de Efeito da Suécia com colarinho de lã

B-ABaisse A sugestão Daim Milla

Steve Madden Botas de carruagem

Madewell Bolsa de demissão daim com loop inchado