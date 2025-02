5 Tendências na semana de moda de Copenhague que você está prestes a ver em todos os lugares este mês

Talvez fosse um negócio cinza e bêbado do lado de fora nas ruas, mas dentro dos shows, a semana de moda de Copenhague também era colorida e eclética. Enquanto o NYFW é ideal para a localização das celebridades, Londres tem os melhores novos países e Paris é a Haute Couture House, há algo sobre o charme de Copenhague que nos leva de volta da temporada após a temporada para ver o que ele fará. Pode ser controverso dizer, mas também emocionante que a faixa esteja em qualquer cidade, Copenhague realmente define o tom do próximo mês, e aqueles que sabem como começar aqui quando você está procurando as tendências que as pessoas realmente querem usar pelos próximos seis meses e além.

O acampamento “elegante minimalismo” foi Filippa K, Skall Studio e Gestuz, apresentando tudo o que queremos usar para trabalhar a vida toda. Por outro lado, os momentos agitados do esporte de ópera, giram e munhe, que criaram uma cápsula “-ol-colo” do tipo de peças que tornam o estilo da Rue de Copenhague bastante famoso. Então, quais foram as tendências notáveis ​​que moldarão 2025? Casacos de pele dramáticos que só alimentarão os incêndios da “esposa da máfia: estética: estética, com a tendência de cor rica que tenho uma sensação enorme neste outono, continue rolando para ver o próximo, muito cobiçado olhar As faixas de Copenhague estão as ruas que estão por vir.

(Crédito da imagem: LaunchMetrics; Tree e Pferdgarten, Gestuz, Munhe, Skall Studio, ganhou cem)

Notas de estilo: E assim, a camisa humilde é novamente emocionante, mas especialmente quando usada com links, faixas superiores e blazers de grandes dimensões. Boas notícias para aqueles de nós que têm as mesmas camisas brancas e azuis suspensas na parte de trás de nossos armários, mas ainda melhor se você ainda estiver investido. Essa tendência pode parecer um milhão de dólares, mas você não precisa quebrar o banco para colocar uma camiseta. Ou devo dizer, camisa.

Compre a tendência:

Vou pegar um em todas as cores, por favor.

Arket Camisa de algodão de grandes dimensões

Sem nada abaixo Listra de chocolate x felicity kay Uma combinação de cores tão boa.

Outro amanhã Camisa biológica de algodão embelezada O tom perfeito de azul -céu?

As listras finas sempre canalizam a energia dos chefes.

A pêlo feminina da mulher

(Crédito da imagem: LaunchMetrics: Opera Sport, Herskind, The Decle, Munthe, Gire)

Notas de estilo: Ok, ouça -me. Você pode recusar o uso da expressão “esposa da multidão”, mas mesmo que não esteja prestes a começar a beber estampa de leopardo, vestidos de corpo e saltos de matar, você não pode recusar a atração desse casaco dominante. Quando pensamos que tínhamos visto o casaco perfeito em girar, o Pop Opera Sport. Então fotos de Munthe! O show após o show fez a sola suave da peça de seu herói, um sinal claro de que se três pontos fizerem uma tendência, temos um ícone aqui.

Compre a tendência:

O lodo Casaco de pele faux AGORA Esse é uma parte do investimento.

Topshop FALSO FORNECIMENTO MIDI MIDI EM CRUME E BRAUR STRY Os arranhões realmente ajudam a se destacar da multidão.

A loja Frankie Miley Notch-Lapels Flu-Fur geral Você pode confiar na loja Frankie para ter uma vantagem com tendências.

Abercrombie Casaco de pele falso Parece muito mais caro do que é.

Lafayette 148 Jaqueta reversível de tosquia Eu amo cores pop pop.

Baía

(Crédito da imagem: LaunchMetrics; Gire, Gestuz, Herskind, Roege Hove,)

Notas de estilo: Poderia ser destinado a roupas de outono / inverno, mas algo sobre essa mistura refrescante de groselha, cereja e uva escura me faz querer usar tons de bagas o ano todo. Parece caro? Sim. É universalmente lisonjeiro? Sem dúvida. E a coisa mais simples sobre essa tendência é como estilizá -la. As faixas sugerem carregar pedaços de ameixa da cabeça aos pés para um conjunto elegante que certamente prestará atenção.

Compre a tendência:

Zara Cardigã de tricô babado Ok, isso e uma saia combinando? * Beijo do chefe *

Assobiar Lorna Tie-Waist Redd-Fit Cheaux Dito isto, as pessoas que o usuário significa negócios.

Sam Edelman Sylvia Tall Botf Botf Como adicionar um toque de cor em um instante.

Muito mais emocionante que o preto.

Zara Suéter de tricô suave Estou capturando essa roupa para usar mais tarde.

Bombardeiros de luxo

(Crédito da imagem: LaunchMetrics; Alis, Won Hunged, Herskind, Marimekko)

Notas de estilo: E agora, para outra tendência que você pode usar de bom grado agora, a jaqueta do bombardeiro pode ser a ponte entre o inverno e a primavera, porque essa maravilha fácil de caminhar pode se sentir confortável em tricô ou luz quando estão associados a vestidos. Aceite conselhos sobre a pista e procure peças na nova paleta Cool de Sandy Beige, Blues Ink, Khakis chiques e Rich Browns. Isso supera uma jaqueta preta comum todos os dias.

Compre a tendência:

Não acredito que vi isso na venda e ela está sempre em estoque.

Miu Casaco Bombardier de Cotton Gabardine

E outras histórias Jaqueta quadrada com zíper Também vem em preto, se você preferir.

Pessoas livres Nós o bombardeiro vegano livre

Ganhou cem Bombardeiro -bombardeiro com ajuste de grandes dimensões Diretamente de Copenhague.

Aqui, lá, roupas íntimas

(Crédito da imagem: LaunchMetrics; Opera Sport, Herskind, Munhe, Gestuz)

Notas de estilo: Simplesmente não seria uma visão geral completa sem algo que você possa usar após o anoitecer e seguir os passos do gótico romântico, camisóis de dama e negligência do ano passado, estão sempre mais fortes como sempre quando apresentados como desgaste do dia confiante. Sobreposto no topo, transportado com calças ou ficando completamente nu, esse estilo sensual pode ser usado para tudo, excursões dia -de -dia (para particularmente garantido). Não se esqueça de uma pequena bolsa de salto e uma pequena bolsa preta para completar completamente o visual.

Compre a tendência:

Na-kd Top de renda com botão de Sleeved longo Tão bonito com jeans azul.

Reiss Blusa de açougueiros defeituosos em renda de marfim Há algo distintamente boho na adição de mangas alargadas.

Stella McCartney + Saia de cetim de cetim sustenta A aparência perfeita do jantar, basta adicionar um blazer e as iluminação.

Cubra com mangas compridas em rendas de Bordeaux Este tom de vermelho é um toque tão agradável.

Avenue Boux Espartilho de renda divina O que poderia esperar de uma colaboração entre o designer Dilara Findikoglu e Boux Avenue? Sensualidade atraente para o seu melhor.