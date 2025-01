5 tendências sofisticadas de sapatos da Zara já suportam significativamente este ano

Para ter uma boa idéia das principais tendências de 2025, você não precisa examinar dezenas de fotos de faixa. Você pode simplesmente ir para a Zara mais próxima. Esse herói na Rue Haute tem sido a reputação de se desenhar das tendências mais faladas de uma temporada, apresentando -as de maneira acessível e portátil. Certamente, você deve escolher criteriosamente; Toda a moda de baixo orçamento não é criada da mesma forma e, como todas as lojas de rua, a qualidade da Zara pode ser um pouco incoerente. Mas para quem o que leva, sabemos bem a ponto de apontar os estilos que valem a pena gastar seu dinheiro, por isso gritamos cuidadosamente pela última oferta de sapatos da Zara para reduzir as opções.

(Crédito da imagem: @ jeannine.roxas carrega um par de sapatos de Borgonha)

A nova coleção de Zara é impressionante como um todo, mas a oferta de sapatos, em particular, está cheia de jóias. Desde botas de camurça dispendiosas até os estilos de garotas, há um sapato em concordar em todas as ocasiões do seu jornal em 2025. E não surpreendentemente, as principais tendências deste ano são antes e centrais, especialmente as cinco que destacamos abaixo.

Continue rolando para ver e comprar as tendências em sapatos chiques que você encontrará na Zara nesta temporada. Alerta de spoiler: Cada par da nossa lista está a um preço de £ 100. De nada.

1. Camurça

Zara Camurça decodificada chaton tornozelo no tornozelo A forma do salto de gatinho também é muito moderna.

Zara Kitten de camurça Uma opção elegante para a noite.

Zara Botas de salto de camurça dhawed A quantidade perfeita de costura.

Zara Ballerinas divididas de camurça Enquanto nos movemos na primavera, os balés estarão em toda parte novamente.

2.

Zara Saltos altos estampados de animais Combine -se com um LBD para um visual clássico no jantar.

Zara Treinadores de estampa de animais de couro Os tênis mais legais que já vi até agora nesta temporada.

Zara Plaoues com estampa de animal Não espere que ele fique em estoque por um longo tempo.

Apenas uma pitada de estampa de leopardo, se você não estiver com disposição para um sapato de animal.

3. Parafuso

Zara Bailarinas de couro com pregos Este é um excelente exemplo de um sapato cotidiano que parece alto.

Zara Botas divididas de camurça espalhadas Essas botas instantaneamente atraíram minha atenção.

Zara Sandálias de efeito de veludo com saltos pontilhados Omi, a altura do calcanhar é perfeita.

Zara Bailarinas de alívio com unhas Use -os para endurecer suas saias e vestidos midi.

4. Alto brilho

Zara Mocassins patentes com bolotas

Zara Botas de couro no tornozelo Essas botas impressionantes parecem tão altas.

Paredes chiques por menos de £ 40? Registre -me.

Eu os tenho de preto e me uso muito.

5. Estraturas de Flonde

É um preço atraente para um sapato de criadores de aparência.

Zara Saltos de estiling de malha com detalhes de pérolas

Zara LOOP SLING SHOPS Às vezes é melhor.