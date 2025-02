5 tendências sofisticadas na roupa da primavera que os designers defendem em flores em 2025

Primavera, é você? Bem, dados os feitiços de ventos envidraçados e céu escuro recentemente, eu estaria inclinado a dizer não. Mas com as noites se tornando lentamente mais leves e as lojas trocando casacos de lã por trincheiras, não esperamos muito para esperar até a primavera de 2025 estar em plena floração. Embora seu guarda -roupa ainda esteja firmemente no modo de inverno (e ainda não estou pronto para abandonar meus cardigãs em Cashmere), também é o momento certo para assistir às novas tendências em nossas portas.

Nas encostas S / S ’25, havia uma história de duas metades: sim, todos os pastéis e peças românticas que você poderia esperar para a primavera estavam presentes, mas estaríamos errados ao ignorar o número de figurinos quadrados, tons profundos e grampos práticos também; Então, o que significa essa combinação polarizadora para nossos armários?

Bem, depois de examinar as dezenas de 2025 shows e o estilo de rua dos mais bem vestidos nas mídias sociais, foi fácil identificar as mesmas peças, cores e temas recorrentes que estou convencido de que definirá nesta primavera.

Da cor esperada para substituir o chocolate renascentista marrom por uma tendência impressa controversa, é a aparência principal que levará suas roupas 2024 para o ano novo. Então, se você cérebro, o frio e aguarda os tempos de sol, continue rolando para ver as tendências na roupa de mola de 2025 que já ganham terreno e, surpreendentemente, ele não inclui flores com chamas.

1. Manteiga amarela

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Ermanno Scervino)

Notas de estilo: Após os vermelhos picantes de 2023 e o marrom de cacau profundo de 2024, estamos procurando algo com um pouco mais de elevador para trazer um dinamismo aos nossos armários. Os pastéis podem não ser considerados revolucionários para a primavera, mas após o preto do verão de 24 24, o Sunshine Yellow está a tempo de nos dar uma dose de dopamina bem necessária após a gravação de janeiro mais longo. As pessoas podem encolher o pensamento de uma sombra tão impactante, mas o amarelo é uma daquelas cores que deixa o transportador mais feliz, seja usado da cabeça aos pés ou na forma de uma cor de toque.

Observamos que “manteiga” é a tonalidade perfeita, porque resume tudo, amarelos leves e cremosos das garrafas através de narcisos quentes, por isso, se for a primeira vez que você experimenta a cor, tenha certeza de que há uma sombra para se adaptar a se adaptar a se adaptar a se adaptar cada tez.

Enxada para usá -lo: O amarelo parece melhor com as cores frescas, mas geralmente o vimos associado a acessórios brancos (mais sobre eles mais tarde). Pense em tricô amarelo em folgas brancas, vestidos e bolsas brancas ou camisas ensolaradas com um jeans da ECRU.

Loja amarela:

Ele vem em 17 cores diferentes, mas o amarelo se torna regularmente o meu favorito.

Zara Jaqueta de grandes dimensões da coleção ZW Essa coordenada é uma perfeição discreta.

H&M Comece o vestido decorado com babados Destinado a ser usado com sandálias ao sol.

Alinhar Daphne Boucle Blazer Os Blazers alinhados são sempre um best -seller.

Kitri MAIA MAIA MAIA TOP AMARELO DE CETINA Seria tão fofo com jeans azul.

2. Casual de negócios

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Lacoste)

Notas de estilo: A alta costura geralmente pode ter um representante ruim por ter se sentido um pouco “uniforme” (provavelmente porque cada estação repete os mesmos jatos e calças de tornozelo), mas 2025 consiste em fazer seu “luxo” relaxado. Esqueça as listras finas e os saltos, aqueles que estão cientes de uma costura inteligente com apartamentos, desabotoando colares e adicionando bonés e camisetas à mistura. Pense em blazers e treinadores, camisas e saias jeans e lápis com capuz e moletons. A atitude é fresca em licença e é composta por separações de mistura e correspondência que podem ser vestidas ou no fundo com a troca de um sapato.

Como usá -lo: Uma camisa excelente é a base desse visual e que você usa com jeans, saias longas ou calças personalizadas, mantenha-a fresca com um prato fácil e um mini-sac que não o pesará nos fins de semana.

Adição de oficina:

Cos Camisa de grandes dimensões Você nunca se arrependerá de ter uma camisa branca de grandes dimensões.

Ró Calças plissadas de perna dupla grande Honestamente. Toda essa roupa é minha inspiração de primavera.

Atualmente, os mocassins daim estão vendendo como bolos quentes.

A loja Frankie Lardid Tito Jacket Gelso Um culto clássico por um bom motivo.

Massimo Dutti Bolsa de couro neppa Dobre e fique embaixo do seu braço.

3. La Dolce Vita

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Vivetta)

Notas de estilo: Você ainda não conseguiu escapar de férias? Não importa, você pode canalizar o espírito da Riviera italiana onde quer que esteja, com apenas algumas peças da moda em seu guarda -roupa. Fechar longe de Cottagecore, nossos quadros de humor estão subitamente cheios de Sofia Loren e Audrey Hepburn em Férias romanas, e óculos de sol para gatos e lenços de seda são Ao reinar supremo pelo resto de 2025. Nas encostas, Dolce e Gabbana, Vivetta e Sonia Rykiel eram todas saias e shorts e shorts, gêmeos e rendas de babydoll, reunindo uma “gama feminina” perfeita para a primavera. Poderia ser a resposta mais sexy de 2025 à renovação boêmia muito mais flutuante? Mantemos nossos olhos abertos.

Como usá -lo: Aproveite as silhuetas ultra-femininas em uma paleta de cores monocromáticas para uma versão de verão do inverno “Sirene”. Opte por tamanhos curvos e camadas fofas encimadas com uma tipóia nítida ou uma mula de ponto aberto inspirado nos anos 60.

Compre o romantismo italiano:

Marcas e Spencer Jersey Comprimento do comprimento do joelho Você não pode contestar esse preço.

Charles e Keith Mulas de salto de renda dupla de cetim Charles e Keith ainda estão à frente em relação às tendências.

Severo Lenço de seda surrealista Se não é um lenço codificado em italiano ou um lenço, não sei o que é.

Missome Brincos com aros médios da cúpula | 18 cmd ouro banhado

Linda Farrow Os óculos de sol do Atico Dora em preto Já estou realizando minha mala.

4. Sapatos brancos

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Stella McCartney)

Notas de estilo: É certo que eles podem não ser a tendência mais prática, mas as faixas S / S ’25 estavam cheias de saltos brancos e brancos e sapatos de corte de todas as formas e tamanhos, um sinal inegável de que o verão está no horizonte. Agora que está quase na hora de embalar nossas botas Ugg por mais um ano, nada diz “temporada de sol” como esses sapatos atraindo atenção, e eles estão apenas indo com tudo, vestidos bonitos com costura lânguida mencionada. Antes de se perguntar, não, eles não substituirão a sandália preta clássica (se algo pudesse), mas são uma alternativa nova para quem procura uma opção de moda que combina incrivelmente bem com um bronzeado.

Como usá -lo: Esses sapatos são projetados para falar, então reduza o restante da sua roupa em camadas tonais para dar a eles tempo máximo da antena. Eles são surpreendentemente versáteis em todos os estilos, mas o estilo é particularmente atraído por tribunais pontiagudos com uma chamada retrô como as estilos de Zoe Foster (Na foto acima).

Compre sapatos brancos:

Charles e Keith Slinback bombeia Mary Jane Pointues Use com jeans cortados, saias, vestidos midi, leggings …

Amina Muaddi Bombas de couro Barbara Mary Jane Um deleite de sua parte, para você.

Cos Sapatos de couro quadrado quadrado O dedo do pé quadrado é inesperadamente.

H&M Amostras de laço Tudo, desde o salto portátil até a deterioração de rendas, torna esses looks muito mais caros.

Prada Bombas de corte de couro escovado Tenho a sensação de que não ficará muito tempo.

5. Pontos de equilíbrio

(Imagem de crédito: LaunchMetrics / Acne Studios)

Notas de estilo: As ervilhas nos deram alguns momentos notáveis ​​de moda ao longo dos anos, especialmente Julia Roberts Mulher bonitaPrincesa Diana em Ascot e que Zara Maxi Dress, mas ele sempre consegue ter conotações de twee que geralmente fazem as pessoas pensarem em Minnie Mouse.

Em 2025, parece haver duas abordagens diferentes para a impressão irregular que achamos infinitamente chique. Para começar, há a abordagem da acne – os pontos de polca são confrontados com cheques, grandes em alta em alturas volumosas e encolheram em belos mini -skirts. Depois, há o soquete parisiense – turnos e vestidos de chá, que são o alimento básico do guarda -roupa da primavera / verão dos franceses. De qualquer forma, os pontos de polca são tudo o que são chatos e se sentem particularmente frescos contra o creme e o marrom rico. Não se esqueça de um brinco grande de argola e uma bomba de amêndoa.

Como usá -lo: 2025 é o ano do confronto impresso, então você está testemunhando para verificações, impressões de animais ou arranhões, mantenha manchas interessantes carregando com padrões inesperados.

Compre pontos em polka:

Rixo ⋆ Lasca – Bohemia Spot Black Adicione uma saia lápis e um sapato branco e verifique três tendências por vez.

Ró Calças de perna grandes Uma versão tão legal e descontraída da estampa vestida.

Amy Lynn Vestido midi de algodão-algodão Alexa Polka-dot Isso terá muito desgaste no verão.

MANGA Blusa de polca com colarinho drapeado Porter como parte da coordenada completa ou troque a saia por um par de calças largas.

É isso que queremos dizer com “Jean e uma boa cúpula”.

