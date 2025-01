50 queixas apresentadas contra soldados israelenses no exterior por crimes de guerra em Gaza

Pró-Palestina organizações apresentaram 50 queixas em tribunais de todo o mundo contra Soldados israelenses por cometer crimes de guerra em Gaza, informou a mídia israelense na segunda-feira.

“Cerca de 50 queixas foram feitas contra soldados da reserva, 10 das quais foram investigadas e nenhuma prisão foi registrada até agora”, informou a emissora pública KAN.

KAN não nomeou esses países. No entanto, o jornal israelense Haaretz disse que a África do Sul, Sri Lanka, Bélgica, França e Brasil viram queixas apresentadas contra soldados israelenses.

KAN, citando o departamento militar de segurança da informação, disse que os soldados israelenses publicam quase um milhão de postagens todos os dias em plataformas de mídia social documentando seu envolvimento em crimes de guerra em Gaza.

“Não foram emitidas instruções oficiais para proibir viagens para países específicos, mas casos especiais estão a ser tratados com cautela”, acrescentou.

De acordo com o KAN, as autoridades de segurança israelenses recomendaram a reavaliação das viagens de “alto risco”.

“A avaliação dos riscos jurídicos tornou-se uma parte essencial do processo de tomada de decisão, com directivas emitidas para reduzir a actividade nas redes sociais”, acrescentou.

A mídia israelense disse no domingo que um soldado reservista israelense que estava de férias no Brasil fugiu do país depois que um processo foi aberto contra ele por crimes de guerra em Gaza.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.800 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra mortal no enclave.