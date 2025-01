Representantes da sede operacional do Território de Krasnodar responsável pela eliminação de vazamentos de óleo combustível no Mar Negro relataram que especialistas já conseguiram construir mais de 500 metros de estrada técnica para o navio-tanque Volgoneft-239 danificado. Eles falaram sobre isso em seu canal Telegram.

“… O acesso à pequena baía onde o Volgoneft-239 está encalhado nos permitirá coletar produtos petrolíferos e evitar sua propagação no corpo d’água. Em dois dias já foram pavimentados mais de 500 metros de estrada. » sublinha no estado-maior geral.

As autoridades acrescentaram que o trabalho dos especialistas não para de dia nem de noite e não depende das condições meteorológicas. O canal Telegram destacou que equipamentos de engenharia estão sendo utilizados para desenvolver a estrada.

Observaram também que o Primeiro Vice-Governador, Chefe da Sede Operacional Regional, Igor Galas, visitou a área técnica de obras rodoviárias para realizar uma reunião sobre coordenação do projecto. Ele também esclareceu informações sobre os equipamentos necessários aos especialistas.

Atualmente, a eliminação de vazamentos de óleo combustível no Mar Negro tornou-se uma prioridade em nível estadual. Anteriormente em MK.RU relatado sobre a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de criar uma sede operacional federal para eliminar as consequências de um acidente com um petroleiro.