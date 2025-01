52 mil sírios regressam à sua terra natal desde a queda do regime de Assad

Ministro do Interior turco Ali Yerlikaya anunciou na quinta-feira que 52.622 sírios em Türkiye regressaram à sua terra natal no último mês após a queda do regime Baath.

Falando no portão fronteiriço de Cilvegozu, no distrito de Reyhanli, Hatay província no sul de Türkiye, Yerlikaya disse que existem atualmente 2.888.876 sírios residindo em Türkiye.

“Antes da Síria obter o seu liberdade“uma média de 11.063 sírios regressaram mensalmente durante os primeiros 11 meses de 2024 através de regressos voluntários, seguros, dignos e ordenados”, disse Yerlikaya numa conferência de imprensa.

“Desde que a Síria ganhou a sua liberdade em 8 de Dezembro, era esperado desenvolvimentos ocorreu. …No último mês, 52.622 sírios regressaram ao seu país”, acrescentou.

Entre eles, havia 9.729 famílias, totalizando 41.437 pessoas, e os restantes 11.185 sírios são pessoas que regressam sozinhas, disse Yerlikaya, fornecendo detalhes sobre os regressos.

“O número de voluntário“Os retornos seguros, dignos e ordenados desde 2017 atingiram 792.625”, acrescentou.

O portão fronteiriço de Cilvegozu é um dos principais pontos de passagem entre a Turquia e a Síria.