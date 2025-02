6 cores elegantes que elevarão jeans azuis básicos a cada vez

Se há uma coisa que aprendi sobre os melhores jeans, é porque eles são praticamente uma tela virgem. Você acharia difícil encontrar uma cor que não funcione com eles de uma maneira ou de outra. É isso que torna o clássico jeans azul um essencial – você pode colocar quase tudo, e provavelmente ficará bem. Mas olhando para BOM e olhe aluno são duas coisas muito diferentes.

Certas tendências de cores, embora tecnicamente compatíveis com jeans azul, não adicionem muito à roupa. Eles se misturam ou, por outro lado, podem se destacar de uma maneira que você não queira. Outros, no entanto, têm uma capacidade inegável de fazer polir jeans sem esforço. Eles trazem contraste, riqueza ou bom nível de sofisticação, o que ainda torna a combinação de jeans e o topo mais relaxado. Essas cores funcionam durante as estações, vão lindamente com lavagem clara e azul escura e, acima de tudo, nunca se sentem datadas.

Obviamente, os neutros desempenham um papel fundamental aqui. Tons como camelo e branco são considerados atemporais por um motivo. Eles têm uma atração duradoura, que faz com que até a sensação de jeans mais relaxada reunida. Mas não são apenas os neutros que funcionam – as cores mais ousadas podem ser igualmente sofisticadas quando são estilizadas corretamente. A chave é encontrar nuances que completem a profundidade do jeans azul, em vez de competir com ele.

Na frente, quebro as cores que fazem isso exatamente. Se você prefere acordos sutis ou de declaração, essas são as cores para usar com jeans azul que nunca não têm ar chique.

6 tendências de cores para usar com jeans azul

1. Chocolate Brown

Notas de estilo: Enquanto o preto sempre será uma opção sólida para usar com jeans azul, às vezes (e eu quero dizer Às vezes) Pode parecer um pouco impressionante contra certas lavagens. O chocolate marrom, no entanto, nunca o faz. Há uma profundidade marrom que torna o jeans mais alto; Uma combinação que vejo muito agora.

Compre a cor:

Zara Suéter simples de tricô

Bolsa de boliche de estúdio – em camurça

Ró Casaco de lã de lã duplo

Prada Mocassins de couro de chocolate

Compre jeans azul:

Arket Jeans de azalea altos e magros

2. Manteiga amarela

Notas de estilo: As gemas macias e com manteiga trazem um ar de luxo tranquilo em jeans azul. O emparelhamento é sutil, mas elegante, oferecendo uma alternativa refrescante aos neutros tradicionais. Uma blusa amarela pálida ou uma jaqueta sobreposta de jóias de ouro parece sofisticada sem esforço sem se esforçar demais.

Compre a cor:

Alinhar Daphne Boucle Blazer

E outras histórias Camisa de algodão assimétrica

Bottega Veneta Maxi intres Tote em sorvete

Compre jeans azul:

3. Marinha elegante

Notas de estilo: Enquanto o Pale Blue também trabalha com jeans azul, a Marinha é uma elegância discreta da melhor maneira possível. O efeito tonal mantém coisas elegantes e, com boas texturas – pense em lã, seda ou algodão estruturado – pode ser lido como educado e não previsível. Uma malha da Marinha com jeans em meio-escravidão? Sempre um vencedor.

Compre a cor:

Reforma Miller tricô

Saint Laurent 5 a 7 flexível em couro granulado em abismo azul

Navygrey O suéter relaxado na marinha

Adidas samba e Adidas samba e

Compre jeans azul:

Assobiar Jeans de coluna autênticos em jeans

4. Vermelho brilhante

Notas de estilo: Poucas cores trazem o mesmo impacto instantâneo que o vermelho. Seja uma cereja dinâmica ou um vermelho profundo, o contraste com o jeans clássico é impressionante, mas sofisticado. Um blazer em tricô vermelho ou de alfaiate é sempre intencional – nunca como uma reflexão depois e reflete a atração clássica do jeans azul.

Compre a cor:

Veludo da hortelã Saltos de cachorro de laço de couro vermelho

Aurum + cinza O colar de pérola vermelha de 1970

Jil Sander Jaqueta de Alpaca

Compre jeans azul:

Alinhar Jeans de cano rígido Markus

5. Camelo chique

Notas de estilo: Há algo sobre camelo e azul que funciona. O calor do camelo contra o jeans frio cria um contraste sem esforço, prestando -se perfeitamente a roupas ao ar livre, tricô e até acessórios. Um casaco de camelo clássico em uma combinação de jeans e branca (ou, no exemplo de Sasha Mei, uma camisa de jeans) nunca perderá.

Compre a cor:

Max Mara Manuela Hair Mabil Icon cercado

Autógrafo Modal Blend Satin acumulou camisa relacionada

John Lewis Colete de caxemirado em V

Compre jeans azul:

Derramar Flare Fit Denim usé bleu

6. branco fresco

Notas de estilo: Crispy, limpo e inegavelmente chique, o branco associado a um jeans azul sempre parece fresco. Seja uma camisa feita de alfaiate, um suéter descontraído ou um corpo elegante, o branco até dá aos jeans mais relaxados um acabamento refinado.

Compre a cor:

H&M Camisa de algodão de grandes dimensões

Khaite Cinto de couro Bambi

Compre jeans azul: