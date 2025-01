6 Criou roupas de treinamento que dão às leggings um aspecto extremamente educado

As leggings podem não estar comprando a maneira mais emocionante, mas são a pedra angular de muitos de nossos guarda -roupas, fora do tapete de ioga. Pode ser tentador usar a mesma camiseta ampla e as mesmas leggings de confiança preta para cada sessão de treinamento, mas se você deseja investir em novos conjuntos, encontrará abaixo de seis roupas que darão a todas as suas leggings um visual extremamente brilhante .

Se você entrar em um estúdio de Pilates reformado em 2025, provavelmente verá cenários coordenados marrons de chocolate, leggings da Borgonha e moletons slogan nostálgicos. Os acessórios podem fazer uma grande diferença na aparência geral de sua roupa de esportes, e não estamos apenas falando de uma garrafa de água e uma toalha reutilizável. Uma bolsa de camurça ou couro polido pode ser uma alternativa elegante a uma bolsa esportiva de nylon, e um boné de beisebol, óculos de sol esportivos e meias universitárias com nervuras podem instantaneamente dar à sua roupa esportiva mais interessante. Continue lendo para descobrir seis looks de alto treinamento para experimentar em 2025.

Opte por uma caixa de chocolate correspondente

As leggings pretas sempre serão uma escolha atemporal, mas as roupas de treinamento marrom chocolate estão recentemente na moda, porque é uma versão mais refinada da lycra do dia a dia. É o mais chique quando é trazido da cabeça aos pés.

Lululemon Tampa do tanque nulo com um alinhamento de tamanho de comprimento do nadador

Lululemon Alinhar perneiras altas e altas

Varley Leggings de cintura alta de Freesoft

Varley Owens Moldes de moletom

Combine -o com acessórios polidos

Acelerar suas leggings além de uma garrafa de água e um tapete de ioga: as teclas de acabamento bem selecionadas podem dar às suas leggings uma aparência mais interessante. Pense em um boné de beisebol com uma textura rica e um tom neutro, em vez de algo muito esportivo e uma bolsa de camurça de grandes dimensões, em vez de uma sacola esportiva de lona.

Nike Legging Swift dri-fit

TRABALHO Bolsa de compras oculares privadas daim

pano e osso Capinho de beisebol confortável

Fique fiel à Borgonha

A cor pode fazer uma grande diferença quando se trata de treinamento de roupas, e Bordeaux e Plum são particularmente populares este ano. Adoramos como os tênis brancos e a sacola de lona de marfim se destacam dessa cor rica.

Sportswoman & Rich X The Carlyle Camiseta de camisa de algodão impressa

Lululemon Fluxo de sutiã esportivo y nullu

Lululemon Calças alinhadas altas

Paravel Take-All Bag Recycled Canvas com acabamentos de couro vegano de cabana de tamanho médio

Adicione as teclas bege para uma aparência elevada

Se sua roupa básica é marrom, preta ou azul marinha, embrulhe um moletom creme nos ombros e adicione acessórios de aveia, de uma tampa com meias a sandálias, para uma aparência elegante.

Varley Freesoft Cori Sports Bra

Varley Leggings de cintura alta de Freesoft

Birkenstock Sandálias Daim Arizona

Esportes e ricos Moleto de algodão imprimido mundial de fitness

Quadro x ritz paris Boné de beisebol em algodão bordado

Vista suas leggings com uma trincheira longa

Vestir suas leggings é uma questão de superposição inteligente, e nada funciona tão efetivamente quanto um casaco que chega aos tornozelos.

Reiss Casaco de algodão Jenna misturada

Alo Leggings de transporte aéreo alto 7/8 em preto

Pessoas livres Tote reversível em camurça vegana Blair

Canal princesa di com um slogan + moletom das meias puxadas

Esta fórmula de roupa é o manual da princesa Diana e é tão chique quanto nos anos 90.

4º e imprudente Sorto longo clássico com slogan Charli Borgonha Country Club

Celine Óculos de sol ovais em triunfo

Lucky Darling Meias de tubo listradas com logotipo de movimento