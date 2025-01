6 tendências de cores de mocassins que são chiques, elegantes e ficam ótimas com jeans

Desde que os adicionei ao meu guarda-roupa, há algumas temporadas, os mocassins se tornaram um dos pilares da minha coleção de sapatos. Inteligentes e elegantes, mas não muito formais, essas sapatilhas chiques combinam bem com os jeans que uso todos os dias, mas também ficam elegantes com calças de alfaiataria ou saia esvoaçante.

Tendo passado horas suficientes nestes apartamentos aconchegantes para ter certeza de que sempre voltarei, este ano estou pensando em expandir minha coleção. Tentado pelos tons chiques que estão em alta no mês passado, assumi como missão rastrear as tendências de cores de mocassins mais chiques que estão circulando nesta temporada.

Continue lendo para descobrir tendências de cores para comprar agora.

6 TENDÊNCIAS DE CORES DE MOCASIN QUE Continuo vendo nas pessoas da moda

1. BRANCO

Notas de estilo: Fresco e vibrante, um mocassim branco pode adicionar leveza e brilho a uma roupa pesada de inverno sem se sentir deslocado ou antecipar a estação. Melhor reservado para dias mais claros e sem lama, este apartamento elegante parece adulto e refinado, sem parecer muito sério.

COMPRAR MOCASINS BRANCOS:

2. VERMELHO

Notas de estilo: A tendência da cor vermelha não mostra sinais de desaceleração, e uma das minhas formas favoritas de usar a tonalidade é na forma de um sapato vermelho brilhante. Ao adicionar um toque de cor, sem sobrecarregar o seu visual, esta combinação inteligente pode energizar o seu estilo com facilidade.

COMPRAR MOCASINS VERMELHOS:

3. OURO

Notas de estilo: Os tons dourados metálicos foram protagonistas dos desfiles Primavera/Verão 2025, abrindo caminho para uma tendência que assumirá ainda este ano. Pretendo antecipar o influxo que está por vir comprando agora um par chique de mocassins dourados.

COMPRAR MOCCASINS DOURADOS:

4. BORGONHA

Notas de estilo: Na maioria das vezes, mantenho a paleta de cores do meu guarda-roupa neutra e simples, incorporando apenas ocasionalmente um toque de cor, mas um dos tons para os quais sempre terei espaço é um rico tom bordô. Caro e estiloso, essa cor adulta é tão fácil de colocar em um guarda-roupa cápsula.

COMPRAR MOCCASINS BORGONHA:

5. MARROM

Notas de estilo: Uma alternativa bem-vinda aos cinzas e beges que muitas vezes dominam um guarda-roupa de inverno, um toque de marrom chocolate pode dar ao seu look uma profundidade rica que outros tons neutros não conseguem igualar.

COMPRAR MOCASINS MARRONS:

6. PRETO

Notas de estilo: Um clássico por um motivo, os mocassins pretos simples são um item básico do guarda-roupa do qual nunca me cansarei. Use com uma meia branca impecável para um acabamento ultra polido, e use igualmente bem sem meias com shorts ou saia, o guarda-roupa camaleão é um dos itens mais importantes da minha coleção.

COMPRAR MOCASINS PRETOS:

