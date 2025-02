O motivo provisório é um curto -circuito. Como observado Um alarme de incêndio funcionou na administração de Blagoveshchensk.

630 pessoas foram evacuadas do prédio da escola, incluindo 600 crianças. Ninguém ficou ferido.

A fonte do fogo foi eliminada. As lições foram retomadas no mesmo dia.

O escritório do promotor público realiza uma auditoria.