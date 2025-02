65 % dos entrevistados na Pesquisa de Opinião da Índia Hoy-Vaatant de la Nación acreditam que os partidos da oposição devem continuar com a incusiva Aliança do Desenvolvimento Nacional da Índia (Índia), apesar dos recentes desafios no desempenho eleitoral e na coesão interna.

No entanto, 26 % dos eleitores pesquisados ​​tinham uma opinião contrastante, defendendo a dissolução da aliança.

A mesma pesquisa também previu que o bloco indiano liderado pelo Congresso, que conquistou 232 assentos nas eleições de 2024 Lok Sabha, veria sua conta cair para 188 se as eleições de Lok Sabha fossem realizadas hoje.

A pesquisa da Índia Today-Cvoter Human of the Nation (MOTN) foi realizada entre 2 de janeiro e 9 de fevereiro de 2025, inspecionando 1,25.123 eleitores em todos os segmentos de Lok Sabha. A pesquisa incluiu novas entrevistas, bem como dados de acompanhamento de longo prazo.

Quando perguntado sobre o líder mais apropriado para chefiar o bloco da Índia, o deputado do Congresso Rahul Gandhi emergiu como o favorito, garantindo apoio de 24 %. O primeiro -ministro de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, continuou com o apoio de 14 %.

O chefe do partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, e o chefe do Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, foram atribuídos com 9 % e 6 %, respectivamente.