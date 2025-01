66 pessoas morrem em incêndio em estação de esqui em Türkiye e pessoas são vistas pulando de um prédio em pânico | Notícias do mundo

Ancara: Pelo menos 66 pessoas morreram e mais de 51 ficaram feridas em um incêndio que eclodiu em um hotel na província de Bolu, no noroeste da Turquia, na terça-feira.

Segundo as autoridades locais, o incêndio deflagrou num hotel da estância de esqui de Bolu Kartalkaya depois da meia-noite, no chão do restaurante.

O governador de Bolu, Abdulaziz Aydin, disse que as mortes também se devem a pessoas que pularam do prédio em pânico.

Ele mencionou que a causa do incêndio, que começou por volta das 03h30 locais (00h30 GMT), ainda não está clara e as chamas engoliram rapidamente o hotel localizado no topo das montanhas Koroglu.

Ao receber o alerta, equipes de bombeiros, unidades de busca e salvamento e equipes médicas foram enviadas do centro da cidade, bairros vizinhos e áreas próximas.

A Agência Anadolu de Türkiye informou que as autoridades evacuaram cerca de 230 hóspedes do hotel enquanto os esforços de combate a incêndios continuavam.

“O Ministro da Justiça, Yilmaz Tunc, disse que a Procuradoria-Geral de Bolu lançou uma investigação judicial, com seis procuradores designados e um comité de peritos composto por cinco pessoas”, detalha o relatório.

Kartalkaya, na província de Bolu, é um dos principais destinos turísticos de inverno da Turquia, atraindo milhares de visitantes durante a temporada de esqui.

O site do hotel o lista como um dos principais destinos dos esquiadores turcos desde 1978. O resort permite acesso direto a 23 pistas com uma extensão total de 20 km pertencentes ao hotel.

Bolu é uma cidade no norte da Turquia e centro administrativo da província e do distrito de Bolu, localizada na rodovia entre Istambul e Ancara.

Localizado no topo das montanhas Koroglu, a 38 km do centro da cidade de Bolu, a 180 km de Ancara e Istambul, este hotel de esqui e montanha estende-se por uma área de 60.000 metros quadrados.