68 mortos e 19 feridos em ataque de forças paramilitares no Sudão: ONG | Notícias do mundo

CARTUM: Pelo menos 68 pessoas foram mortas e outras 19 ficaram feridas num bombardeamento por forças paramilitares de Apoio Rápido (RSF) em locais em El Fasher, no oeste do Sudão, anunciou um grupo não governamental.

“Num novo massacre levado a cabo pela RSF em El Fasher, 68 pacientes e seus acompanhantes foram mortos e outros 19 ficaram feridos devido a um ataque com mísseis ao hospital saudita em El Fasher, no norte de Darfur”, afirmou a Rede de Médicos Sudaneses num comunicado. no sábado.

Entretanto, a coordenação dos comités de resistência em El Fasher, um grupo não governamental local, confirmou num comunicado que o ataque da RSF ao hospital saudita deixou 68 mortos e dezenas de feridos, informou a agência de notícias Xinhua.

Observou que o ataque “resultou na destruição completa do pronto-socorro do hospital, deixando-o completamente fora de serviço”.

O governador da região de Darfur, Minni Arko Minnawi, condenou o ataque da RSF. “O departamento visado era o único que prestava serviços de saúde aos residentes de El Fasher”, disse Minnawi no sábado na plataforma de mídia social X.

Anteriormente, pelo menos 18 civis foram mortos e outros cinco ficaram feridos num ataque dos paramilitares RSF a uma aldeia no norte do estado de Darfur, no oeste do Sudão, disse um funcionário do governo.

“No sábado, a milícia da RSF cometeu um massacre na aldeia de Jebel Hilla, a leste do distrito de Um Kadada, no norte de Darfur”, disse no domingo Ibrahim Khatir, diretor-geral do departamento de saúde do estado da RSF, “como uma violação do direito internacional”. as regras.

Ele instou as Nações Unidas e outras organizações internacionais a intervir e responsabilizar os perpetradores.

O Sudão tem sido assolado por um conflito devastador entre as forças armadas sudanesas e a RSF desde meados de Abril de 2023, que custou pelo menos 27 mil vidas e deslocou mais de 15 milhões de pessoas, segundo organizações internacionais.