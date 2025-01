Não me interpretem mal, quando procuro inspiração para novos estilos, minhas referências vêm de todo o mundo, mas quando procuro looks fáceis de replicar, simples (e fashion), encontro Londres estilo de rua difícil de vencer. Os londrinos são profissionais em investir em clássicos atemporais, acessórios para iniciar conversas e fazer com que roupas casuais pareçam luxuosas. Então, que lugar melhor do que a capital do Reino Unido para começar quando se trata de descobrir looks da moda que realmente merecem um lugar no seu guarda-roupa.

Embora alguns londrinos prefiram uma abordagem mais maximalista (pense @heartzeena E @sarabrowndesign) outros são conhecidos por seus conjuntos monocromáticos (estamos olhando para você @brittanybathgate E @_livmadeline), mas seja qual for o estilo que você preferir, você nunca ficará sem ideias apenas seguindo influenciadores do Reino Unido bem informados. Inspirado em alguns dos meus favoritos (e em contagem regressiva para a London Fashion Week!), mergulhei profundamente nas redes sociais em busca de ideias de roupas para 2025 e tenho certeza de que você vai adorar os resultados. Existem velhos favoritos – malhas e jeans, novas ideias – cores brilhantes da cabeça aos pés, mas todas as roupas têm um toque especial que você pode adotar para atualizar seu guarda-roupa nesta temporada. Então, você está pronto para fazer um tour pelo Big Smoke? Continue rolando para ver as 7 atualizações chiques que os londrinos elegantes estão trazendo para suas roupas do dia a dia em 2025.

1. O que vestir para trabalhar: adicione um toque de cor

Notas de estilo: Camisas brancas parecem um item básico do vestuário de trabalho, mas o toque de azul celeste no look de Camille Charrière (foto acima) ainda significa negócios sem ser chato. Calças bem combinadas combinam com tudo (inclusive malhas e jaquetas), então experimente adicionar um ponto de interesse a um look já tonal substituindo branco, preto e cinza por tons pastéis ou cores vivas antes da primavera.

Compre o visual:

Costa Esquerda de Dolan Dolan Blazer namorado de camurça sintética Isso parece ainda mais bem equipado.

Tenho a sensação de que isso está prestes a se tornar um best-seller.

COS Calça casual de sarja com pernas largas Fiquei obcecado por essas calças desde o momento em que chegaram.

Andar Botins com bico quadrado Bico quadrado e salto midi? Inscreva-me.

Já é um favorito entre as celebridades, então é apenas uma questão de tempo até que se torne também um ícone do street style.

2. O que Usar no Final de Semana: Troque o Tênis pelo Conforto Total

Notas de estilo: Ok, ninguém está se livrando dos tênis ainda, mas se você quiser continuar com aquela sensação de “acabei de sair da cama” e ainda parecer apresentável, celebridades e influenciadores estão optando por camadas de cobertores aconchegantes e botas de pele de carneiro. Se você tivesse nos perguntado há dois anos, talvez não tivéssemos previsto o retorno das Uggs, mas agora que elas estão aqui, contamos com sua roupa ultramacia para passar os fins de semana com estilo.

Compre o visual:

ARCO4 Boné de beisebol em sarja de caxemira bordado Morgan

Lisa Yang O suéter Doreen Caxemira premium.

Uniqlo Jeans largos e retos Vamos tentar manter este achado excepcional entre nós.

Ugg Botas Clássicas Mini II Compre-os enquanto ainda estão em estoque.

DeMellier A bolsa Hudson O favorito do editor Who What Wear.

3. O que vestir para tomar café: é melhor carregar todas as sacolas do que sacolas pequenas

Notas de estilo: Cansado de carregar tudo em uma mini bolsa fofa, bolsa de algodão E Com uma ou duas malas de transporte, você encontrará mulheres em Londres usando bolsas grandes para manter seus itens essenciais à mão e, ao mesmo tempo, manter um ar de elegância. O Santo Graal? Uma bolsa grande o suficiente para guardar laptop, bolsa de maquiagem, muda de sapatos, livro e chaves (se você se lembrar), mas você ganhará pontos extras se estiver no acabamento mais falado nesta temporada: camurça.

Compre o visual:

Eu ficaria feliz em usá-lo o ano todo.

AGOLDE Jeans retos com cintura alta e cintura alta Kelly Jeans pretos são tão elegantes quanto ternos.

Veludo Menta Sapatilhas texturizadas com estampa de leopardo A maneira perfeita de completar uma roupa já deslumbrante.

e outras histórias Bolsa tote grande em camurça Grande o suficiente para fazer tudo.

Açora Colar com pingente de lágrima martelado em ouro Uma corrente simples mas eficaz para usar com tudo.

4. O que vestir quando está frio: jaquetas também podem parecer caras

Notas de estilo: Todos nós conhecemos o poder de um bom casaco de lã, mas depois de enfrentar recentemente algumas temperaturas muito árticas, os casacos de penas estão mais uma vez no topo da agenda. Se você pensava que todas as jaquetas eram casacos tecnicamente projetados com uma estética esportiva, pense novamente: existem alguns casacos acolchoados e acolchoados realmente lindos no mercado que preenchem a lacuna entre prático e refinado, e farão você se sentir quentinho e quentinho em um instante .

Compre o visual:

John Lewis x MODO DESPERTAR Jaqueta escultural acolchoada John Lewis X Awake Mode É um milagre que ainda esteja em estoque.

COMANDO Saia longa em jersey micromodal elástico Já tenho essa saia em casa e acredite, vale cada centavo.

Reforma Bota de joelho Rémy Eles estão disponíveis em 8 cores igualmente boas.

Lisonjeado Bolsa de argila lisonjeira em camurça, preta Uma clutch diurna deixará cada look 100 vezes mais bonito.

5. O que vestir na primavera: a jaqueta de transição para adicionar aos seus vestidos de verão

Notas de estilo: Se tivéssemos que escolher uma peça que circulou em 2024 e que sabíamos que também seria transportada para 2025, seria a jaqueta de trabalho. As jaquetas com gola contrastante ganharam popularidade no outono do ano passado devido à sua facilidade de estratificação, mas também estão prontas para serem perfeitas para a primavera, mas especialmente naqueles lindos vestidos que esperávamos que o verão geralmente apresentasse. Siga o conselho de Liv (foto acima)e contraste a utilidade robusta com as lindas Mary Janes para um visual que certamente atrairá elogios.

Compre o visual:

Andar Jaqueta de lona forrada A jaqueta mais vendida está de volta ao estoque.

Abercrombie Vestido maxi de linho premium com cintura baixa e cinto Use na primavera com cardigans e jaquetas, e no verão com os braços nus e sandálias.

O Mundo Berilo Balé Mary Jane / Couro Sangue de Boi Como deixar as meias ainda mais bonitas.

Prada Prada Bolsa de ombro média de couro Aimée Coloque-o debaixo do braço ou carregue-o por cima do ombro.

6. O que vestir em uma festa: não é necessário brilho

Notas de estilo: As roupas de noite não precisam cair no clichê, basta perguntar aos londrinos que abandonaram lantejoulas, salto agulha e minivestidos em favor de algo de baixa manutenção, mas tão impactante como as calças de cetim coloridas Lucy Williams (foto acima). Calças de seda estão na moda agora, e além de confortáveis, também são extremamente estilosas, então combiná-las com uma blusa combinando pode ser o segredo para um look casual de noite que dura tanto quanto você.

Compre o visual:

Desnatado Camiseta de manga comprida em jersey de algodão Skims Skims são alguns dos melhores produtos básicos de algodão do mercado.

REFORMA Calça larga de cetim com corte viés Gale Perfeito para todos os seus planos noturnos.

A linha Mulas de cetim Soft Knot 65 Saltos confortáveis ​​proporcionam uma noite melhor.

Alaïa Bolsa tiracolo pequena de couro Dachshund Muito mais moderno que uma bolsa tipo caixa.

Londres celestial Gotas de Serafina Dourada Ilumine a noite com um brinco elegante.

7. O que vestir quando estiver com pressa: looks tom sobre tom sempre ficam ótimos

Notas de estilo: Você não tem tempo para descobrir qual saia combina com qual top e como estilizar a calça que tirou da gaveta quando já está atrasada? Elimine as suposições da preparação, colocando em camadas peças da mesma cor, mas com texturas diferentes, para criar algo semelhante ao à prova de falhas totalmente preto de Emma (foto acima). Com couro brilhante, cashmere macio e alfaiataria elegante, tudo em um só conjunto, ele certamente atenderá até mesmo ao código de vestimenta mais rígido.

Compre o visual:

Assobios Jaqueta de couro preta elegante É um best-seller da Whistles há dois anos consecutivos.

Subir e cair Suéter feminino de caxemira fina de peso médio com gola redonda Você tem que tocar na caxemira Rise & Fall para realmente acreditar.

COS Camiseta normal e de corte limpo Recomendo para quem procura uma camiseta branca.

Veludo Menta Calças pretas largas Eles estão disponíveis em tamanhos pequenos, regulares e longos para que você encontre o ajuste perfeito.

Prada Mocassins de couro escovado

