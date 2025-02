7 editores dão a esta Fundação de Designer 10s em todos os níveis

Bem-vindo Internet famosa uma série mensal em que pedimos nosso Instagram Apoiadores para votar em um produto de beleza viral que invadiu as mídias sociais. Então, a equipe de beleza assumirá a escolha vencedora de uma turnê e compartilhará suas críticas – o tite inclusivo.

Se há uma coisa que você deve saber sobre quem são os editores, é que nossos padrões são incrivelmente altos em relação aos produtos de beleza, especialmente produtos da fundação. Então, quando Tiktok afirma que uma base de capa completa se parece com a pele, podemos ficar um pouco preocupados. Estamos passando por cada seção de comentários procurando mais informações? Claro. Garantimos que os criadores não usem o filtro de beleza? Absolutamente. Antes de seremos editores, somos pesquisadores no mercado, então tivemos que colocar nossas mãos no oh-tão viral Dior Forever Skin Skin Perfect Multipuse Foundation Stick (US $ 52) para fornecer nosso exame bruto e não filtrado.

Dior Fundação multiuso perfeita para sempre

Um exame bem balanceado começa com a embalagem, e certamente dizemos que ficamos completamente impressionados com o elegante tubo preto desse bastão de fundação antes mesmo de abri -lo. Desde o fechamento magnético até a facilidade com que está na sua mão à sua beleza em sua vaidade, este produto é simplesmente luxuoso. Felizmente para nós, é mais do que uma garrafa bonita. O primeiro turno parecia deslizar um pedaço de manteiga no rosto, e é uma coisa boa. Embora a maioria das fundações seja muito grossa ou muito aquosa, parecia realmente uma segunda camada de pele. Ele derreteu na minha pele e misturou como um sonho absoluto. Fale sobre um acabamento natural e borrado. De acordo com a descrição do produto, este híbrido de maquiagem oferece desgaste e hidratação de 24 horas o dia todo. E acima de tudo, isso permite que sua pele respire. Eu poderia caminhar o dia todo sobre o quanto eu amo esse produto, mas deixarei nossa equipe de beleza levar o microfone para lhe dizer por que damos 10s em todos os níveis.

(Crédito da imagem: @Sclecines)

“De sua embalagem elegante até sua aplicação aveludada, esse bastão de fundação grita luxo. É cremoso, leve, mas muito pigmentado (só levou UM Deslize para cobrir meus pontos escuros) e, embora eu tenha sido inicialmente cético em relação à minha partida de sombra (7n), acabou se misturando lindamente. Quero dizer, você vê esse brilho?! Isso traz muita vida à minha pele e parece suave e natural na minha pele. Minha parte favorita? Durou quase o dia todo sem eu precisar tocá -lo. Se você está procurando uma cobertura alternativa e completa de longo prazo na Liquid Foundation, é o único a experimentar. “” – Sahara Clement, conteúdo da marca Editor -in -chief

(Crédito da imagem: @ emma.walsh)

“Eu vou ser honesto: não sou uma base. Eu. Emma Walsh, editora de beleza

“Eu sei que não estou sozinho em minha hesitação nas fundações de bastões. Como uma pessoa que associa o termo “tapete” a “Pabley and Dying”, eu não era jazz sobre um produto que promete oferecer um “acabamento natural e vago. ‘Mas deixe -me dizer que esse bastão de fundação é um absoluto sonhar. A fórmula é cremosa e construtível, a longevidade é impressionante e o ganho é um tapete perfeito e aveludado – bem, mas nunca pastosa. O perfume é interessante, eu direi. Cheira mais cuidado para a pele do que com maquiagem – como um hidratante, se faz sentido. Eu não me importo, pessoalmente! Eu acho que realmente cheira fresco e limpo, e desgaste e desgaste incríveis prevalecem sobre um aroma forte, Omi. “- Jamie Schneider, editor de beleza sênior

(Crédito da imagem: @aniyahmorinia)

“Tenho vergonha de admitir que nunca duvidei de Tiktkers de beleza que classificaram isso como um” essencial “ou” o melhor bastão da fundação “. Isso é tudo e ENTÃO Muito mais. Ele instantaneamente escondeu minhas imperfeições com um pequeno produto, enquanto me dava o brilho mais natural. Não senti a necessidade de adicionar produtos de tez adicionais ou várias camadas para alcançar esse acabamento impecável. É impossível permanecer humilde quando sua maquiagem acabada se parece com o filtro em Paris. Se você está se perguntando qual fundo da fundação eu carrego no futuro previsível, provavelmente é este. “-Aniyah Morinia, editor de moda e beleza

(Crédito da imagem: @ Emm.hugh)

“Esse bastão de fundação realmente assumiu a tempestade da Internet, e eu entendo o porquê. É cremoso, completo sem parecer pastosa e embaçado até o ponto em que eu nem precisava de pó e minha maquiagem sempre teve o ar impecável por horas. – Emma Hughes, editora de mídia social

(Crédito da imagem: @nataliegrayherder)

“Acredito que a mídia jogou! Essa base é magnífica. Minha partida de sombra (2 neutra) era um pouco preta para a minha tez de inverno, mas misturou de forma transparente. Eu o defina pelo menos com pó e não se moveu por mais de seis horas . Natalie Grey Herder, editora

“Serei o primeiro a admitir que nem sempre vejo a mídia jogada nas fundações do bastão. Tenho muito pouco na minha coleção, e nenhum deles me converteu completamente do meu compromisso com as fundações do soro das fundações. – Maya Thomas, editor de beleza assistente

