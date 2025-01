7 feridos em debandado durante Mauni Amavasya em Maha Kumbh

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em uma situação de debandada em Maha Kumbh Prayagraj na quarta -feira. As ambulâncias foram transferidas para o local e os feridos foram transferidos para um hospital próximo no setor 2 de Kumbh.

Houve uma situação de debandada entre o número 11 e 17 no nariz de Sangam.

As imagens de Sangam e Ghats mostram dezenas de milhares de devotos que se reúnem para dar saudações sagradas no Ganges.

Esperava -se que mais de 10 milhões de devotos fizessem saudações sagradas no Triveni Sangam em Prayagraj por ocasião de Mauni Amavasya na quarta -feira.

Antes de Mauni Amavasya, o governo de Uttar Pradesh impôs rigorosas medidas de controle de multidões, incluindo áreas não veiculares e restrições setoriais. As medidas visam garantir um movimento suave e ordenado dos devotos durante o evento.

Mauni Amavasya, que coincide com o Mahakumbh em andamento, é considerado uma ocasião auspiciosa para os hindus, que acredita que isso traz salvação e paz. Os devotos se envolverão no silêncio, em jejum e no culto ancestral como parte dos rituais do Triveni Sangam em Prayagraj.