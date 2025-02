7 jeans de moda dedicados elegantes usarão nesta primavera

Como uma pessoa que carrega jeans com mais frequência, sinto um vínculo profundo com os estilos que compõem minha coleção. Há algo reconfortante para deslizar em um par familiar – tons azuis bem usados, ajustes estruturados, mas relaxados. O jeans é uma constante no meu guarda -roupa pelo que me lembro.

Sendo um pouco de aficionado em jeans, sempre fico de olho nas tendências de jeans emergentes e, nesta temporada, as faixas entregaram momentos realmente notáveis. O jeans foi uma característica essencial em várias coleções de designers, mas o que mais me impressionou nos shows da primavera / verão de 2025 é a surpreendente escassez dele. Os poderes como Loewe, Miu Miu e Khaite saltaram completamente jeans, enquanto marcas como Chloé optaram por calças em tons azuis e azuis suaves – levantando -se com jeans clássicos sem beijá -lo completamente.

Isso não significa que os jeans estavam completamente ausentes ou sem interesse. Completamente o oposto. Onde eles apareceram, eles tiveram um impacto. Os designers adotaram uma alimento básico e refrescante, refrescante e redefinido, com cortes e detalhes inovadores que oferecem uma alternativa convincente às pernas retas nas quais todos contamos durante as temporadas.

A dose perfeita de inspiração em jeans aguarda você – leia para descobrir as sete principais tendências do jeans de primavera que colocarão a agenda da moda para a próxima temporada.

7 Spring Jeans Trends the Designers Support

1. Jeans em forma de cavalo

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Acne)

Notas de estilo: A interpretação pela acne da tendência dos jeans de ferro carrega esse estilo já escultural em outro nível. Amplificando seu design em arco com um efeito exagerado e inflado, a peça da declaração oferece uma visão ousada do jeans, que testemunha a mudança mais ampla em direção a silhuetas mais dramáticas.

2. Jean para ameaçar

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Simone Rocha)

Notas de estilo: Finalmente, uma tendência de pista que você pode comprar diretamente do seu guarda -roupa – os criadores do luxo defendem o retorno do jeans na primavera. Mais especificamente, os estilos com um acabamento rígido e um corte largo na perna levam a frente do palco. Esses jeans com capuz alta expõem uma grande parte da bainha, alcançando o equilíbrio perfeito entre polido e relaxado. Se você já possui um longo par de jeans, basta atualizá -los. Se, no entanto, você deseja fazer um novo investimento, existem inúmeros pares no mercado que são entregues com algemas padrão.

3. Jean Floque

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Stella McCartney)

Notas de estilo: Dominando as trilhas, o jeans de pastelaria no chão tornou -se uma silhueta decisiva para Stella McCartney, Versace, Tibi e muito mais. Com seu comprimento de varredura e seu ajuste ultra relaxado, esse movimento de jeans em crescimento emite uma estética sem esforço que parece moderna e dramática.

4.

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Gabriela Hearst)

Notas de estilo: Misturando a estrutura de um artigo clássico de trabalho com uma sensação relaxada, um jeans de cordão resume perfeitamente o chique sem esforço que eu me esforço no meu guarda -roupa diário. Procure pares com um corte amplo para disparos altos.

5. Jean embelezou

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Chanel)

Notas de estilo: Quem disse que o jeans não poderia ser um alimento básico em seu guarda -roupa noturno? Certamente não Chanel. A marca enviou um jeans espumante na pista, enquanto Simone Rocha também adotou a tendência, oferecendo um efeito de bola de discoteca que redefinirá os limites da sua coleção de jeans.

6. Jean Skinny

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Diesel)

Notas de estilo: Apresentando um forte argumento para o retorno de jeans skinny, o diesel apresentou silhuetas ultra-raios ultra-raios, reinventando o antigo copo controverso com um moderno em um azul lavado completo com um doloroso quase perfeito. Provando assim que a Skinnia sempre pode se manter na paisagem em jeans em constante evolução.

7. Indigo Jean

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Jil Sander)

Notas de estilo: Enquanto isso, o Jeans Indigo Deep faz um retorno refinado. Marcas como Jil Sander e SportMax reintroduziram esse rico tom de tinta, levantando o jeans diário com uma sensação mais polida e mais polida. Seja com uma costura clara ou elementos essenciais relaxados, essa lavagem atemporal prova que o jeans preto é tudo menos básico.

