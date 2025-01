7 principais tendências de jeans para 2025 abaixo de US$ 150

O jeans é um dos tecidos mais trabalhados em nossos guarda-roupas e, embora continue sendo um produto básico, as variações de estilos e silhuetas mudam constantemente de ano para ano. Hoje, estamos entusiasmados para ver o que as tendências de jeans para 2025 nos reservam.

A maioria dos estilos dominantes que vimos nas passarelas Primavera/Verão 2025 são inequivocamente fáceis de usar. Embora houvesse alguns looks embelezados com cristais extravagantes, patchwork e apliques florais, ficou claro que silhuetas descontraídas e minimalistas dominaram as passarelas.

Os jeans de perna larga continuam a dominar em 2025, com marcas como Stella McCartney e Bottega Veneta apoiando silhuetas longas e soltas que roçam o chão. Vimos estilos novos, como calças largas e longas, no centro das atenções, bem como silhuetas de saias jeans descontraídas e irrestritas que oferecem uma sensação de movimento. Este ano também prova ser a hora de usar o smoking canadense com looks jeans com jeans combinando.

Se você deseja adicionar uma silhueta jeans 2025 ao seu guarda-roupa, continue rolando abaixo enquanto destacamos os principais estilos que vale a pena comprar este ano. E o melhor? Você não precisa gastar todo o seu salário para experimentar tendências. Mantivemos todas as nossas seleções de compras por menos de US$ 150.

Calça jeans dupla

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight/Ralph Lauren; Launchmetrics Spotlight/Kallmeyer; Launchmetrics Spotlight; Comey)

É impossível não para observar as muitas roupas jeans sobre jeans que dominaram as passarelas da primavera de 2025, desde blusas jeans largas e fáceis e jeans de perna larga de Rachel Comey até saias midi e jaquetas jeans combinando da ACNE Studios, 2025 está oficialmente aqui no ano seguinte. incline-se para um look jeans duplo. Compre um conjunto jeans combinando para manter seu visual elegante.

Calças compridas e soltas

(Crédito da imagem: Getty Images; Launchmetrics Spotlight/Opérasport; Launchmetrics Spotlight/Comey)

As bermudas jeans ganharam popularidade no verão passado e este ano estamos prestes a ver esse estilo dominar, graças a designers como Filippa K, Opéra Sport e Zimmermann. Opte por uma silhueta solta e descontraída que chegue logo abaixo do joelho para uma abordagem bem 2025 da tendência.

Silhuetas de pernas retas

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight/Valentino; Launchmetrics Spotlight/Coach; Getty Images)

Estamos todos felizes em saber que os jeans de perna reta vieram para ficar – graças a marcas como Coach e Bally que apoiam a tendência minimalista – e que continuam tão versáteis como sempre, ótimos para usar tanto com sapatos rasos quanto com salto. . Se você precisar de uma atualização de jeans de perna reta, experimente um abaixo.

Saias jeans sem restrições

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight/Versace; Getty Images; Launchmetrics Spotlight/Michael Kors)

Vimos saias jeans de todos os comprimentos e lavagens nas passarelas da primavera de 25, mas elas tinham uma característica em comum. Todos eles exibiam uma sensação de movimento irrestrito com silhuetas curvilíneas. Esqueça os estilos justos do passado e opte por uma saia com corte descontraído e onde você possa se movimentar.

Jeans costurados

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight/Prabal Gurung; Launchmetrics Spotlight/Bally; Launchmetrics Spotlight/Ulla Johnson)

Se você quer que seu jeans tenha uma aparência bem 2025, escolha uma das características mais legais e inesperadas deste ano no jeans, como costuras frontais definidas. É um detalhe que vimos recorrentemente em muitos shows e cidades, de Ulla Johnson a Bally.

Calça Poça de Perna Larga

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight/Sandy Liang; Launchmetrics Spotlight/Halperin; Launchmetrics Spotlight/Stella McCartney)

Os jeans largos vieram para ficar em 2025. Designers de Tommy Hilfiger a Stella McCartney introduziram silhuetas soltas, relaxadas e de pernas largas em todas as lavagens e tamanhos, muitas das quais imitam o formato de uma calça justa. Use-os por muito tempo para criar o efeito de poça aprovado pelas passarelas.

Azul pálido

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight/Comey; @nlmalyn; Destaque na Launchmetrics/Zimmermann)

Ok, também havia uma série de lavagens profundas e escuras nas passarelas, mas as lavagens azuis claras e claras realmente chamaram nossa atenção pela onipresença nas coleções, principalmente na forma de silhuetas de pernas largas e bootcut. – emitindo uma vibração de espírito livre dos anos 70.

