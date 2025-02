7 Tendências de calças de primavera que tornarão seu guarda -roupa de cápsula muito mais chique

Se há uma coisa que sempre me fascina quando ocorre uma nova temporada, é uma oportunidade para refrescar minhas mercadorias com peças que parecem atuais e para investimentos de guarda -roupa. E em relação à primavera de 2025, as calças ocupam a frente do palco. Os estilos desta temporada oferecem o equilíbrio perfeito entre as formas de criação e os elementos essenciais do cotidiano, o que é a prova do fato de que o bom par de calças pode transformar completamente sua aparência e facilitar o fim do processo.

O que faz da Spring o momento perfeito para investir em novas calças? Eles são a melhor peça da Fundação Transpessoal e ajudarão você a se aliviar em looks mais leves que todos acabaremos na temporada. Seja emparelhado com grandes tricô no início da primavera ou em blusas transparentes à medida que as temperaturas aumentam, as tendências na primavera 2025 oferecem um potencial de estilo sem fim. Rastreia diretamente, essas silhuetas e tecidos definem o tom para uma nova abordagem para montar roupas diárias.

Para mim, a análise das tendências das calças é uma verdadeira alegria. Eles são uma daquelas peças que baseiam uma roupa enquanto oferecem tanto espaço para experimentação, seja por cor, forma ou textura. As coleções de faixas da primavera / verão de 2025 são entregues a todas as declarações, apresentando calças que passam de gordura e diversão a elegantes e sofisticadas.

Então, quais estilos de calças você deve ter no seu radar nesta temporada? Role para descobrir.

7 Tendências das calças PrintEmps 2025 para monitorar

1. Calças de cetim

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Ermanno Scervino)

Notas de estilo: As calças brilhantes e fluidas e de cetim trouxeram um ar de elegância para os trilhos da primavera. Os designers adotaram esse tecido polido, oferecendo iterações que funcionam para o dia chique e a noite. Combine -os com tricô descontraído ou blazers personalizados para uma aparência equilibrada e sofisticada.

Compre a tendência:

Abercrombie & Fitch Alfaiate -Pantagem de cetim direita

Reforma Calça de seda olina é

Zara Calças plissadas em cetim solto

2. Calças rosa pálido

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Rachel Comey)

Notas de estilo: O rosa claro é uma das maiores tendências nas cores da primavera de 2025, por isso é natural que também vemos isso se manifestando na forma de uma calça. As calças rosa doces, mas declaradas e pálidas, são a maneira ideal de injetar um toque de 2025 em seu guarda -roupa. Visto em Rachel Comey, Akris e Victoria Beckham, essa sombra romântica funciona lindamente com neutros ou como parte de um conjunto tonal. Espere que se torne um favorito da primavera.

Compre a tendência:

Zara Calças de ajuste certo

TEORIA Calça da perna

E outras histórias Calças personalizadas finas

3. Jean Palazzo

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Gabriela Hearst)

Notas de estilo: Não podemos falar sobre as tendências das calças sem considerar jeans! O jeans com pernas largas é avançado com a silhueta do Palazzo e, embora possam ser declarações, elas são uma das tendências mais portáteis da temporada. Bottega Veneta e Gabriela Hearst mostraram essas formas dramáticas em uma variedade de lavagens, que criaram um ganho relaxado, mas sofisticado, na aparência da pista. Tente emparelhar com tops e jaquetas superiores para equilibrar o volume.

Compre a tendência:

Marks & Spencer Lyocell mistura jeans de perna de palazho largo

Cidadãos da humanidade Jeans de alto nível de alto nível de alta altura

Agolde CLARA Jeans orgânicos folgados em uma perna larga

4. Calças com flores

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Chloé)

Notas de estilo: As calças divertidas e não convencionais foram uma adição inesperada, mas deliciosa, às coleções da primavera. Visto em Chloé e Alaïa, esses estilos volumosos e reunidos trazem uma sensação de fantasia para a aparência básica das calças. Procure pares com flywwwheels e detalhes de renda para explorar a atmosfera boho que dominava a pista.

Compre a tendência:

Intimamente Calça para sempre

Alaïa Calças cônicas com Georgette plissado de peplum

Intimamente Calça para sempre

5. Calças de carga mínimas

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Elie Saab)

Notas de estilo: Embora tendam a ter algumas temporada agora, o ponto de vista das calças de carga da primavera de 2025 é elegante e refinado. Despojado do excesso de massa, mas mantendo sua vantagem utilitária, as versões vistas em Elie Saab oferecem uma abordagem minimalista desse estilo clássico. Pense em bolsos racionalizados, linhas limpas e uma paleta neutra perfeita para desgaste diário.

Compre a tendência:

Marks & Spencer Calças de perna fresca

H&M Calça de carga de mistura de linho

A loja Frankie Calças de carga de pernas grandes tecidas de Maesa

6. Calças vermelhas dimpleidas

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Bottega veneta)

Notas de estilo: Enquanto as calças rosa são realmente uma coisa, as tons vermelhos brilhantes foram tão difundidos nas encostas da primavera / verão 2025. Vá tudo com um blazer combinando ou deixe as calças brilharem contra uma camisa branca crocante.

Compre a tendência:

Max Mara Calças grandes com pernas largas de algodão Ruggero

MANGA Calças de figurino de Wieleg

7. Chino de alto

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Victoria Beckham)

Notas de estilo: é verdade –Chino está fazendo um forte retorno para a primavera de 2025 e eles estão mais elegantes do que nunca. Designers como Toteeme e Victoria Beckham criaram esse estilo clássico com uma costura refinada e detalhes interessantes, criando um must-have do guarda-roupa moderno. Vestidos com saltos ou estilizados com casualidade com mocassins ou treinadores, essas calças trabalharão duro para você.

Compre a tendência:

Derramar Deserto de calças chino relaxadas