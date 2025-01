7 tendências de jeans chique já são ótimas notícias para 2025

Poucas coisas em nossos armários funcionam tão duro quanto jeans. Dia após dia, essa forma de material passa de caminhadas casuais de café para altas noites – onde estaríamos com o plano de jeans e um bom?

É também uma categoria de moda que passou pela maior transformação na última década. Após o reinado de jeans skinny, a democratização chegou ao mundo do jeans, onde havia apenas uma silhueta ou lavagem que governava, mas uma escolha de que mesmo o óbvio do jeans mais fervoroso sentiu que eles poderiam adicionar jeans à rotação do guarda -roupa. E com um rápido olhar nas faixas e roupas atuais de algumas das pessoas mais elegantes do mundo, lembra a primavera / verão 2025 para empurrar o jeans e suas tendências dos jeans subsequentes ainda mais através do corte, cor e composição.

No geral, para a nova temporada, os designers renovaram um sotaque nas partes básicas e, é claro, que incluem jeans difíceis e incrivelmente versáteis. Como parte essencial de nossos armários diários, as marcas procuraram revitalizar a maneira como carregamos nosso jeans, seja em design ou estilo, garantindo que nossas coleções permaneçam tão relevantes e de vanguarda quanto o restante de nossos armários.

Nas passarelas, as silhuetas foram revigoradas com ajustes precisos nas proporções e na estrutura. Detalhes completos sobre costuras para uma gama notável de novas nuances importantes para procurar, há muitas novas tendências emocionantes no mundo do jeans. Obviamente, toda a idéia de pista não filtra em nossa vida diária, mas com tantas pessoas que já são apresentadas em armários da moda em todo o mundo, posso dizer com confiança que as 7 tendências dos seguintes jeans são aquelas que vamos avistar em todos os lugares em breve.

A moda é pessoal e o escopo do jeans é tão vasto hoje em dia que estou convencido de que você pode usar qualquer lavagem, cortar e se adaptar, toda vez que desejar, mas se estiver intrigado ao ver os estilos de jeans da moda que chegarão a um Pico da demanda Este ano, sugiro que você role.

7 Tendências de jeans que eu defini como marcador para 2025:

1. Jamal de barril

Notas de estilo: A primeira tendência a dominar em 2025 foi sem dúvida as pernas do barril. No final do ano passado, a silhueta começou a ferver lentamente nos círculos da moda, e agora esperamos ver essa silhueta se acalmar completamente. Considere a oferta dos estúdios da acne como a visão mais extrema da silhueta, enquanto mais sutil, levando ao formulário também parece uma atualização de jeans. Tome nota das encostas e deixe a silhueta ser o evento principal, simplesmente acompanhado por produtos básicos comparados.

Compre a tendência:

Abercrombie & Fitch Jeans Ultra Barrel

2. Tons de índigo

Notas de estilo: Cada nova temporada vem uma nova tendência de cor para ficar presa, e este ano estamos indo mais longe com o Indigo. O verdadeiro azul e clássico preto são atemporais, mas 2025 apresenta a chance de brincar com algo novo. Freqüentemente considerado um tecido descontraído, uma maneira de trazer seu jeans para um espaço mais sofisticado é escurecer a lavagem, e é aqui que os tons de Indigo prosperam.

Compre a tendência:

MANGA Jeans de vídeo com lavagem de enxaguar Cidadãos da humanidade Grande altura de alta altura em Ayla polonesa Reforma Cary Low Rise Souchy Salouch Wide Jams

3. Hais ameaçadores

Notas de estilo: Uma simples reviravolta pode fazer toda a diferença necessária para garantir que nossos jeans confiáveis ​​se sintam novos. Esteja você ancorado um telhado delicado como o Mohapatra ou traga a diferença para o seu jeans e sua combinação abotoada, a bainha do manguito trará uma borda relaxada a qualquer acordo. Além disso, essa é uma tendência que você pode mexer automaticamente aumentando as extremidades de seus jeans mais gastos ou, se preferir, as marcas abaixo oferecem uma opção pronta para uso para facilitar.

Compre a tendência:

A agência Ameaças de leighton pan ameaçadas Damson Madder Jeans Sylvie Selvedge italiano com ascensão Cos Jeans com pernas retas da fachada

4. Denim duplo

Notas de estilo: Não é apenas a sombra e a silhueta que podem trazer uma nova vida ao seu jeans, mas um estilo que pode fazer toda a diferença. Celebre o jeans em toda a sua glória dobrando (ou até triplicou) o material em uma roupa – é uma dica na qual as pessoas da moda contam há anos. É tão bom que é devido a um retorno. Meu conselho para iniciantes? Olhe para os tons tonais que se sentem cuidadosamente associados e deixe esse tecido emblemático fazer o trabalho duro. Pense na facilidade de uma coordenada com uma sensação de vanguarda.

Compre a tendência:

Loewe Casaco de jeans mole -maduro de couro QUADRO Grande Jean grande du palazzo perna slim

5. Silhuetas do Palácio

Notas de estilo: Entusiastas dos jeans grandes – regozijar -se! Para 2025, maior é melhor porque o estilo XXXL está em vigor. O Jumbo Palazzo Leg Jeans percorreu as faixas de Gabriela Hearst e Bottega Veneta, para citar apenas alguns, impactando com cada passo que pode ser facilmente reproduzido nas ruas da cidade. Quando você for grande, preste atenção à bainha: não é a hora de desviar os tornozelos, mas por comprimentos dramáticos de varrer o chão.

Compre a tendência:

Cidadãos da humanidade Jeans grandes com pernas de alta altura de Amari Pelourinho Jeans da altura média pilcro palazzo Quadro Jeans queimados do alto risco

6. Jaquetas atuais

Notas de estilo: Embora os jeans possam ser um objetivo essencial para a categoria, o jeans abrange muito mais. Existem vestidos, camisas e até casacos em tecidos jeans e, depois de viajarem várias reinterpretações, a jaqueta jeans teve uma nova atualização para 2025 – recrutada. Uma mudança de silhueta pode trazer imediatamente uma sensação atualizada para o jeans, e fazer uma forma de enchimento polida em um tecido normalmente relaxado pode ter um impacto sério.

Compre a tendência:

Balenciaga Jaqueta de jeans com tamanho de subsexo Agolde Zyla Chnch completou a jaqueta Jan reunida E outras histórias Jaqueta jeans escura personalizada

7. Frente de costura

Notas de estilo: Para os fãs dos clássicos, não se preocupe, as silhuetas de pernas retas são sempre uma opção apropriada para 2025. Mas se você está procurando uma maneira de reinventar seu corte favorito sem ficar muito longe, considere olhar para detalhes altos, como alta costura. Uma tira simples na frente é tudo o que você precisa para que jeans simples se sintam considerados.

Compre a tendência: