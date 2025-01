7 Tendências sem idade que garantem a garantia de elevar seu guarda -roupa 2025

As tendências vêm e vão e, embora não estejam intrinsecamente ligadas a uma faixa etária específica – algumas estão ligadas a gerações específicas. Torna difícil quando seu objetivo é apenas se divertir e se sentir como você em suas roupas. Nossa equipe em quem o que o desgaste acredita firmemente que todos podem usar o que gosta, qualquer que seja a idade dele. No entanto, existem algumas tendências que facilitam isso.

Seja uma cor específica, uma textura única ou um certo corte de jeans, existem tendências sem idade que não sabem limites e a idade transcendem – é assim que pensamos que toda a moda deve ser. Podemos aprender muito sobre como as pessoas estão vestidas, tomando índices das habilidades de interpretação das tendências da geração Z ou pegando pistas de sabedoria e sofisticação aprendidas que mulheres com mais de 50 anos pregaram.

Eu digo que o velho ditado sobre sua idade pode ser visto. No entanto, se algumas tendências fazem você se sentir menos como você, as sete tendências a seguir para cada idade são Go-tos concretos. Tons marrons quentes com jeans retos, eles trabalharão em qualquer guarda -roupa e resistirão ao teste do tempo.

7 tendências para tentar a sua idade

1. Jeans de corte reto

Notas de estilo: Enquanto giramos por jeans mais soltos e estilos de calças mais apertadas, os jeans retos são uma tendência que chegou, permaneceu e acabou sendo uma comida básica perfeita entre gerações. A silhueta deles os torna quase sem esforço para o estilo, qualquer que seja o seu gosto e qualquer que seja a temporada. Hannah associa -o a uma trincheira é um exemplo perfeito de como usá -los.

Compre o visual:

Zara Jeans para a altura certa Estes vêm em três tons de azul atemporal.

Agolde Jeans da perna direita do tamanho do tamanho do tamanho dos anos 90 Os jeans de Agolde são um editor favorito e jogo de moda.

E outras histórias Jeans direito A bainha crua e a sombra ECRU são perfeitas para a primavera e o verão.

2. Coco-Marron

Notas de estilo: Como uma das cores mais modernas do ano passado, o cacau marrom é um tom quente que parece bom para todos. Existem muitas maneiras de trabalhar em sua roupa, mas adoramos a maneira como a Grécia o beijou na forma de uma jaqueta de camurça. Por ser neutro, o marrom é um tom perfeito para as peças fundamentais do seu armário.

Compre o visual:

Pessoas livres Somos grátis Blair Vegan Suede Jacket Isso continuará sendo um alimento básico nos próximos anos.

E outras histórias Pull-mélange Mohair Partes iguais confortáveis ​​e chiques.

Reforma Miller tricô As mangas da campainha são um toque tão divertido. Este top parecia excelente com jeans retos.

3. Mais saias

Notas de estilo: Algo sobre a textura das dobras é sofisticado e interessante ao mesmo tempo – e é uma tendência que certamente tem um renascimento. Felizmente para todos, esse estilo de saia não se sente em dívida em uma faixa etária. Funciona em vez de você preferir blusas soltas, picos estruturados ou coletes curtos. Pegue -o da combinação perfeita de Franny.

Compre o visual:

Aquele que acompanha tudo.

Zara Mini saia de tricô A resposta para os amantes de minissaia.

As dobras maiores dão a esta saia uma aparência diferente.

4.

Notas de estilo: Não importa se você está na casa dos cinquenta ou vinte, se você estiver investido em um grande guarda -roupa, um ciclista descontraído é uma obrigação para a sua cápsula. O ajuste mais espaçoso desse estilo de tricô em particular deixa muito espaço para o estilo criativo. Se você está preso por idéias, copie o visual Renia raspado, que parece moderno e sem esforço.

Compre o visual:

Cos Cavalador de lã em camadas coloridas Uma versão tão nova de uma gola alta.

Uma textura e cor frias quando as estações mais quentes chegam.

A linha Essentials Ophelia Wool e Cashmere Pull

5. Caixas grandes

Notas de estilo: Embora estejam na moda agora, você pode dizer que caixas grandes são uma comida básica atemporal. Isso ajuda que esses sacos extra-luz tendem a ser grandes a cada dois anos, o que significa que todas as gerações têm sua própria versão dessa tendência. Além disso, eles são fáceis de integrar, qualquer que seja o estágio da vida, e podem se adaptar com você à medida que seu estilo evolui. Adoro a maneira como Grace estilizou a dele, dando uma estrutura a uma roupa fluida e fluida.

Compre o visual:

Cos Alcova Tote – couro A definição mais chique de uma bolsa extra grande.

A linha Parque XL Uma forma clássica de uma marca sempre moderna.

Mais negando O Hudson em Mocha Suede e Mocha Smooth Uma opção elegante no estilo de bolsa de jogador muito atual.

6. Denim duplo

Notas de estilo: Eu nunca vou não Veja o poder de um visual de jeans duplo. Você pode traduzir esse material de várias maneiras, se você confia em uma camisa de jeans e calças de pernas largas ou optar por um colete e uma saia midi. Eu amo o quão alto o estilo de Jill é alto, porque adicionou outra tendência (jeans de barril) na mistura e fez com que pareça educado com os saltos.

Compre o visual:

Perfeito com jeans azul médio.

Couture renderizada em jeans? Registre -me.

As sempre facilitam a criação de uma aparência de jeans dupla sofisticada.

7. Fatia de couro

Notas de estilo: Não negligencie o poder de uma vala de couro, porque Anne-Victoire prova que pode dizer muito tempo quando jogado acima do seu uniforme habitual, especialmente quando combina uma tendência em cores de bônus.

Compre o visual:

Ró Tarin de couro duplo de peito com cinto Black nunca falha em relação a uma peça de investimento como essa.

Jil Sander Trincheira de couro texturizada Não posso tirar esse azul marinho da minha cabeça – parece único e atemporal ao mesmo tempo.