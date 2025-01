70 mortos em ataque a hospital em cidade sitiada no Sudão

Cerca de 70 pessoas foram mortas num ataque a um hospital na cidade sitiada de El Fasher, no Sudão, disse no domingo o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O chefe da Organização Mundial da Saúde pediu no sábado o fim dos ataques a profissionais e instalações de saúde no Sudão, depois que um ataque de drone a um hospital na região de Darfur do Norte, no Sudão, matou mais de 70 pessoas e feriu dezenas.