A ONU emitiu apelos urgentes para acabar com a violência no Oriente República Democrática do Congo (DRC), onde ele luta entre forças do governo e M23 rebeldes Ele deixou pelo menos 700 pessoas mortas e 2.800 feridas em cinco dias.

Ele Organização Mundial de Saúde (OMS), juntamente com parceiros do governo, realizou uma avaliação que revelou o incrível custo do conflito. No entanto, as autoridades alertaram que os números provavelmente aumentarão, pois há mais informações disponíveis.

As agências da ONU instaram no final da intensidade violênciaAviso de agravamento de condições em ApagadorCasa de cerca de 3 milhões de pessoas.

Ele Programa Mundial de Alimentos (WFP) emprestou alarmes sobre a diminuição do suprimento de alimentos, água limpa e recursos médicos.

“As pessoas estão realmente ficando sem comida, água limpa, suprimentos médicos, e isso é uma grande preocupação”, disse a porta -voz Shelley Thakral.

A crise é agravada por graves abusos dos direitos humanos. De acordo com o Escritório de Direitos Humanos da ONU, pelo menos dois campos de deslocados internos (IDP) foram bombardeados, de acordo com o Escritório de Direitos Humanos da ONU (Ohchr). O OHCHR também documentou execuções resumidas de pelo menos 12 pessoas para o M23 de 28 a 28 de janeiro.

Jeremy LaurenceO porta -voz da OHCHR, alertou que a escalada corre o risco de aprofundar a prevalência da violência sexual, um problema persistente na região por décadas.

O Alto Comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, pediu uma cessação imediata das hostilidades e a adesão ao direito internacional humanitário, acrescentou Laurence.

A Organização Internacional de Migração (IIM) expressou preocupação com centenas de milhares de civis arrancados pela violência, muitos dos quais já foram deslocados. A diretora geral da OIM, Amy Pope, enfatizou a terrível situação: “Com o aumento do atual alarmante da luta, uma situação já séria está rapidamente piorando”.

Visitando sites deslocados internos perto de borracha, o Escritório de Coordenação da ONU (OCHA) relatou ter encontrado o operacional, mas o tempo de água e assistência médica. Sem intervenção urgente, o risco de surtos de doenças continuará aumentando, alertou.

O grupo rebelde M23 lançou uma grande ofensiva na semana passada em borracha.

Kinshasa acusou Ruanda de enviar tropas para apoiar os rebeldes. Ruanda negou a acusação, mas os líderes regionais pediram incêndio imediato, pois dezenas morreram com centenas de feridos.

Uganda também foi acusado de apoiar os rebeldes, uma alegação que rejeita.

Milhares foram deslocados, muitos fogem para Ruanda, incluindo organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial.

Ruanda disse que nove de seus cidadãos morreram em um suposto incêndio na transferência. Pelo menos 17 forças de paz também foram mortas desde a semana passada.