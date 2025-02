Os funcionários do Departamento Regional do Serviço Tributário Federal ingressaram na ação dos doadores. Imediatamente 72 especialistas visitaram o ponto móvel da estação de transfusão de sangue regional, que, na véspera de 18 de fevereiro, foi baseada na construção do departamento de Bryansk.

Cada participante da nobre missão queria ajudar pacientes com estabelecimentos médicos que precisam de biomateriais. Alguns deles primeiro seguiram o procedimento de doação.

Graças ao não indiferença de serviços tributários, “72 doses de suporte contendo Erythrocitz, 72 doses de plasma e 12 unidades de concentrado de plaquetas” foram preparadas. Compartilhe esses dados na estação de transfusão de sangue.