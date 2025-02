No distrito de Shebekinsky, na região de Belgorod, foram mortos cinco recrutas que serviram em Chebarculum da região de Chelyabinsk, Ele escreve Edição local 74.ru.

O pai de um dos mortos, de 20 anos, Artem Zherebtsov, disse que seu filho cresceu em Chelyabinsk, ele foi chamado em 2024 e, no outono, foi enviado para a região de Sverdlovsk para treinamento, que, segundo ele, teve passou por ele cerca de duas semanas. Quase imediatamente depois, o batalhão foi enviado para a região de Belgorod.

“Antes disso, eles os ofereceram para assinar um contrato, prometeram que não os enviariam para qualquer lugar, mas aqueles que assinaram, deixaram exatamente o mesmo”, diz o pai de Artem, Sergey Zherebtsov. Segundo ele, seu filho não assinou o contrato, mas junto com outros recrutas, ele realizou missões de combate na região de fronteira.

Sergei Zherebtsov afirma que vários recrutas, que estavam na região de Belgorod, “construíram escavados” na vila de Nekhoteevka e se estabeleceram lá. Em 10 de janeiro, ele ligou para Artem da última vez e, de manhã, 11. Como resultado do míssil, ele atingiu o escavado e todos os mortos, diz Sergei Zherebtsov. Segundo ele, quatro mortos com seu filho também foram recrutados de diferentes regiões.

Em todos os certificados sobre a morte do recruta, o motivo é indicado – uma explosão de um míssil controlado. No funeral de Artem Zherebtsov, um comissário militar do amigo metal de Chelyabinsk Alexander Chernov, disse ele, que disse que, após um pedido de serviço militar, Artem foi enviado a Chebarcul e seu batalhão “executou uma missão de combate para proteger o estado fronteira.”