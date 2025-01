Cerimônia do Beating Retreat 2025: A Índia comemorou seu 76º Dia da República em 26 de janeiro com um desfile espetacular no Caminho Kartavya, destacando o poderio militar e a herança cultural do país. A celebração contou com diversas apresentações culturais e impressionantes marchas de diversos contingentes das Forças Armadas.

Após as comemorações do Dia da República, realizam-se vários setentas na capital nacional, entrando na cerimónia de aposentação, no dia 29 de janeiro, e no Concurso Nacional de Bandas Escolares, e no Bharat Parv, festival cultural no Forte Vermelho, de 26 a 31 de janeiro.

O que é vencer a abstinência? A cerimônia de eliminação será realizada em Vijay Chowk em 29 de janeiro. A cerimônia marca as celebrações formais do Dia do Fim da República.

Confira a cerimônia de retirada da programação do Retiro 2025 De acordo com Rashtraparv, Um site oficial do Ministério da Defesa, A cerimônia contará com apresentação musical de bandas do Exército Indiano, Marinha, Força Aérea, Polícia de Delhi e Força Central da Polícia Armada (CAPF).

“A cerimónia é presidida pelo Presidente da Índia, que é o comandante supremo das Forças Armadas”, afirma o site.

Quando foi realizada pela primeira vez a cerimônia de aposentadoria na Índia? A cerimónia de eliminação da surra na Índia foi realizada pela primeira vez na década de 1950, durante a visita de estado da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip. Desde então, a cerimónia tornou-se um evento anual para prestar homenagem ao valor e ao sacrifício das Forças Armadas Indianas1.

Como comprar ingressos para vencer a retirada? Oferecendo retirada de ingressos para o ensaio geral para custos de 28 de janeiro $$20 enquanto o custo da cerimônia é $$100. De acordo com o PIB Notocce, os ingressos podem ser adquiridos diretamente no aplicativo móvel Aamantran.mod.gov.in ou ‘Aamantran’.

Os ingressos também podem ser adquiridos nos estandes/balcões mediante apresentação do documento de identificação com foto original (cartão Aadhar, título de eleitor, carteira de motorista, cartão PAN, passaporte e carteira de identidade emitida pelo governo central/estadual etc., que também será exigido Transportado para visitar a Cerimônia do Dia do Retiro da República / Aluguel de Retiro) em cinco locais: Sena Bhawan (Portão nº 2), Shastri Bhawan (perto do portão nº 3), Jantar Mantar (perto do portão principal), Pragati Maidan (portão nº 1) e estação de metrô Rajiv Chowk (portões nº 7 e 8).

