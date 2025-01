76º Dia da República de 2025: Amitabh Bachchan e outras celebridades de Bollywood desejam aos seus fãs | Verifique aqui

Dia da República 2025: Enquanto a Índia comemora seu 76º Dia da República, os grandes nomes de Bollywood recorreram às redes sociais para estender seus sinceros desejos aos seus fãs e colegas indianos.

A Índia celebra o Dia da República em 26 de janeiro, pois sua Constituição entrou em vigor naquele dia em 1950.

O veterano ator de Bollywood Amitabh Bachchan foi o primeiro a expressar seus desejos do Dia da República para X. “Gantantrata diwas ki aapko shubhkamnae. (Felicidades para o Dia da República)”, dizia a postagem X de BigB em hindi.

Desfile do Dia da República 2025 Para celebrar o seu 76º Dia da República, a Índia fará uma grande exibição da mistura única de rica diversidade cultural, unidade, igualdade, desenvolvimento e capacidade militar do país no Caminho Kartavya, na capital nacional.

O desfile terá início às 10h30 e durará cerca de 90 minutos. A cerimónia começa com a visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Memorial Nacional de Guerra, onde liderará a nação na prestação solene de homenagem aos heróis caídos, depositando uma coroa de flores. O Primeiro-Ministro subirá ao estrado de saudação no Caminho Kartavya para testemunhar o desfile.

Cerca de 10.000 convidados especiais são convidados a assistir ao desfile, em linha com o objectivo do governo de aumentar o número de ‘Jan Bhagidari’ em eventos de importância nacional. Esses convidados especiais de diferentes estilos de vida são os arquitetos de ‘Swarnim Bharat’. Incluem os melhores em vários campos e aqueles que fizeram o melhor uso dos esquemas do governo.

Pela primeira vez, um quadro tripartido mostrará o espírito de união e integração entre as forças armadas, com o tema ‘Shashakt aur Surakshit Bharat’. A pintura representará uma Sala de Operações Conjuntas que facilitará o networking e a comunicação entre as três Forças.

Fonte