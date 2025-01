76º Dia da República: Exército Indiano em fase final de preparação para o desfile de 26 de janeiro

O 76º Dia da República está chegando e as Forças Armadas estão dando os últimos retoques nos preparativos para as grandes celebrações. O desfile promete refletir a força, a diversidade e a resiliência da defesa da Índia.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa, o desfile do Dia da República contará com seis contingentes do Exército, que incluirão Brigada de Guardas, Regimento Mahar, Regimento Jat, Rifles Garhwal, Rifles Jammu e Caxemira e Corpo de Transmissões.

Acompanhando os contingentes em marcha, as melodias melodiosas da Banda do Exército proporcionarão um cenário cativante, com música patriótica e marcial que encarna o espírito das Forças Armadas.

Um grande contingente de cavalaria montada do 61º Regimento de Cavalaria, a última unidade de cavalaria operacional do mundo, também prestigiará o desfile, simbolizando as tradições duradouras do Exército.

A diversificada gama de equipamentos em exposição irá destacar a prontidão operacional e a capacidade tecnológica das forças armadas, com contingentes que incluem o T-90 Bhishma, que é o principal tanque de guerra do Exército; Infantaria mecanizada com ICV BMP-II (Sarath) e NAMIS (Nag Missile System) incorporando mobilidade, versatilidade e poder de fogo avançado.

Também estará presente no desfile o Nandighosh, um veículo de combate de reação rápida que enfatiza capacidades de implantação rápida com proteção inerente; Agnibaan, que é um sistema de foguetes de lançamento múltiplo Pinaka conhecido por sua letalidade, precisão e alto impacto; Sistema de ponte de vão curto demonstrando excelência de engenharia em mobilidade no campo de batalha e sistema de vigilância do campo de batalha Sanjay, melhorando a consciência situacional em tempo real.

Além destes, veículos todo-o-terreno Chetak, sistema de armas de defesa aérea Akash, sistema de mísseis BrahMos, lançadores de foguetes Grad BM-21 e veículo de ataque leve Bajrang também irão encantar o público e convidados ilustres presentes na brilhante cerimônia no Caminho Kartavya. em 26 de janeiro.

O desfile deste ano exemplificará a dedicação das forças armadas à segurança e ao progresso da nação e, ao mesmo tempo, celebrará o progresso alcançado na indigenização e na autossuficiência no âmbito da iniciativa do governo ‘Atmanirbhar Bharat’.