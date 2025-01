76º Dia da República: Maha Kumbh, Estátua da Unidade e Lakhpati Didi entre 31 quadros revisados ​​para o grande desfile

Faltando apenas quatro dias para o 76º Dia da República, quadros de 16 estados e territórios da união, juntamente com aqueles que representam 10 ministérios, puderam ser vistos pela primeira vez antes do grande desfile no Caminho Kartavya, em Nova Deli, no dia 26 de janeiro.

A gama de pinturas vibrantes, que celebram a rica herança cultural e as conquistas da Índia, foram selecionadas após um intenso processo de seleção.

Um total de 31 pinturas farão parte de um desfile brilhante do Dia da República este ano. Uttar Pradesh criou uma cena Maha Kumbh em seu quadro com o ‘Samudra Manthan’ (agitação do oceano cósmico) e sábios tomando banho sagrado no Triveni Sangam em Prayagraj.

Gujarat celebrará seu progresso industrial com semicondutores e a Estátua da Unidade, a estátua mais alta do mundo. Além disso, o foco do Ministério do Desenvolvimento Rural em ‘Lakhpati Didi’ é outra característica notável.

PINTURA DE MAHA KUMBH DE UTTAR PRADESH

A pintura de Uttar Pradesh chama a atenção para o significado espiritual e cultural de Maha Kumbh, a maior congregação religiosa do mundo. A pintura retrata sábios e o mítico Samudra Manthan, que simboliza a busca pelo néctar divino e pela iluminação.

O design e as imagens captam a grandeza do Maha Kumbh, que não é apenas um evento religioso, mas também um testemunho da tradição centenária da Índia.

GUJARAT CELEBRARÁ O PROGRESSO E A INOVAÇÃO

A imagem de Gujarat mostra os avanços notáveis ​​do estado em inovação industrial e tecnológica. A atração é a Estátua da Unidade, a estátua mais alta do mundo, em homenagem a Sardar Vallabhbhai Patel. Além disso, a tabela destaca as contribuições de Gujarat para a indústria de semicondutores, a produção de aeronaves C-295 e o seu status como um centro industrial que impulsiona o progresso da Índia.

A representação destes elementos sublinha a visão de Gujarat de combinar o património com a modernidade. Da grandeza da Estátua da Unidade aos avanços de ponta na indústria aeroespacial e de semicondutores, a pintura simboliza o papel vital do Estado na história de desenvolvimento da Índia.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTACA “LAKHPATI DIDI”

O Ministério do Desenvolvimento Rural apresentará um quadro inspirador centrado em “Lakhpati Didi”, um termo que representa as mulheres rurais que alcançaram independência e estabilidade financeira através de Grupos de Auto-Ajuda (GAS).

O quadro celebra estas mulheres empresárias que, através de iniciativas governamentais como a Missão Nacional de Subsistência Rural, transformaram as suas vidas e contribuíram para o desenvolvimento rural.

Uma caixa colorida representará atividades de SHG, como artesanato, pecuária leiteira e indústrias de pequena escala.

DIVERSIDADE CULTURAL E REALIZAÇÕES

A Parada do Dia da República também apresentará quadros de outros estados e ministérios, apresentando uma combinação da herança cultural da Índia e da sua jornada de progresso. Rajastão, Punjab, Deli, Goa, Maharashtra, Bengala Ocidental, Assam e Odisha mostrarão a sua rica herança e realizações através dos seus respectivos quadros.

Além disso, vários ministérios irão destacar as conquistas do governo em tecnologia, desenvolvimento rural e defesa. A inclusão de elementos modernos, como os avanços nos semicondutores e na produção de defesa, reflete as aspirações da Índia no cenário global.