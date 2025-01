76º Dia da República: Marinha Indiana se prepara para desfile e mulheres Agniveers estreiam com banda

Apenas quatro dias antes do 76º Dia da República, a Marinha apresentou os seus meticulosos preparativos para o mega desfile, reflectindo uma mistura de disciplina, diversidade e dedicação sob a liderança do Tenente Comandante Sahil Ahluwalia.

O contingente oferece uma visão sobre o papel crítico da Marinha na salvaguarda dos interesses marítimos do país.

UMA MINI ÍNDIA DE UNIFORME

O contingente em marcha da Marinha será composto por 144 jovens, entre oficiais e marinheiros, representando uma ‘Mini Índia’ com pessoal de 17 estados e Territórios da União.

Com idade média de apenas 25 anos, esse pessoal passou por dois meses de rigoroso treinamento para aperfeiçoar seu desempenho no grande desfile. O contingente está preparado para destacar o compromisso da Marinha com a excelência e a unidade na diversidade.

ENERGIA NAVAL NO DISPLAY ATRAVÉS DO TABLEAU

O quadro da Marinha deste ano é uma representação vívida das proezas marítimas da Índia e do seu papel fundamental no progresso e na prosperidade da nação. Contará com INS Surat, INS Nilgiri e INS Vaghsheer, a mais recente adição à frota indiana, apresentando os avanços locais na construção de navios de guerra, fragatas e submarinos.

O quadro destaca as capacidades multidimensionais da Marinha, que são fundamentais para moldar o futuro marítimo da Índia.

UMA PRIMEIRA PARA A BANDA MARINHA

Dando um toque de história ao desfile deste ano, a banda da Marinha contará com seis musicistas, que são Agniveers, pela primeira vez, quebrando barreiras tradicionais. A banda, formada por 80 músicos, apresentará composições sincronizadas, que simbolizam harmonia e profissionalismo.

A apresentação do Dia da República da Marinha não só destaca a sua força operacional e os avanços tecnológicos, mas também o seu compromisso com a inclusão e a inovação.