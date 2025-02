Oito famílias jovens receberam certificados de habitação no distrito KBR Baksansky. O documento oferece a oportunidade de receber um pagamento social pela compra ou construção de novas moradias.

O apoio financeiro foi possível graças à implementação do programa estadual “fornecendo cidadãos da Federação Russa por moradias e serviços públicos acessíveis e confortáveis”, que opera desde 2019.

“Durante esse período, cerca de quarenta famílias no distrito já conseguiram usar pagamentos, nos quais quase 46,5 milhões de rublos foram investidos”, disse Arthur Balkizov, chefe da administração do distrito de Baksansky.

Aqueles que desejam obter um subsídio devem atender a certos requisitos. Em particular, a idade dos participantes do programa não deve exceder 35 anos, também é necessário documentar o direito de melhorar as condições de moradia. A quantidade de pagamentos é determinada de acordo com o número de membros da família e o valor médio de mercado de um metro quadrado de moradia. O programa financia às custas dos orçamentos federais, regionais e municipais.

Anteriormente, foi relatado que, em Kabardino-Balkaria, em 2024, mais de 94.000 famílias receberam certificados para o útero.