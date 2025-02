801 caminhões oferecem ajuda humanitária crítica na quarta -feira a Gaza no meio do Alto El Fuego: ONU

Ele Escritório para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) Quarta -feira relatou esforços para aumentar ajuda para as pessoas no Gaza PullCom pelo menos 801 caminhões Entrando na quarta -feira.

“A ONU e seus parceiros aproveitam todas as oportunidades que oferecem o incêndio para expandir o fornecimento de água, comida, refúgio, saúde, saneamento, higiene, roupas, educação e outra assistência para o povo de Gaza”, disse Ocha em um Comunicado, acrescente que 801 caminhões entraram no enclave “por meio de interações com as autoridades israelenses e os garantidores do Acordo de Alto Fuego”.

Apontando isso Agência da ONU de Refugiados (UNRWA) “Ele alcançou 1,2 milhão de pessoas com comida” nas duas primeiras semanas do Alto El Fuego, Ocha disse: “A agência abriu 37 novos abrigos para pessoas que retornavam ao norte, fornecendo tendas, cobertores, folhas de plástico e roupas de roupas e roupas do inverno quente.

“Desde a semana passada, a UNRWA estava organizando cerca de 120.000 pessoas em 120 abrigos, incluindo mais de três dúzias que abriram de Alto El Fuego”, acrescentou.

Segundo o OCHA, o Fundo infantil da ONU (UNICEF) Também forneceu alimentos complementares prontos para usar mais de 10.000 crianças menores de 2 anos desde o início do incêndio.

“Ocha enfatiza que o alto fogo deve sustentar, apontando como é crucial manter a escala humanitária em Gaza”, disse ele.

Na Cisjordânia ocupada, a OCHA informou que as operações do exército israelense nas áreas do norte “continuam causando vítimas e deslocamentos civis, além de danos à infraestrutura”.

A escalada na Cisjordânia segue um acordo de fogo alto e prisioneiro em Gaza em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de bombardeio israelense que mataram quase 48.200 palestinos e devastou o enclave.

Desde que a guerra começou em 7 de outubro de 2023, as forças e colonos israelenses mataram pelo menos 910 palestinos na Cisjordânia ocupada, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina.

Em julho, o Tribunal Internacional de Justiça declarou que a ocupação das terras palestinas de Israel de terras palestinas ilegais e exigia a evacuação de todos os assentamentos existentes na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.