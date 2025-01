Tradicionalmente, reuniões solenes de luto e cerimônias de posições de flores são realizadas em lugares icônicos para lensaders neste dia. Existem várias placas memoriais para o “heroísmo e coragem de Leningaders” na cidade, mas o mais conhecido está no Nevski Prospekt. “Os cidadãos, durante o bombardeio, este lado da rua é o mais perigoso!” – Avise as letras brancas em um fundo azul. Enquanto isso, os velhos lembram que durante a guerra a cor da inscrição era vermelha de pedra. Os avisos originais de estêncil não foram preservados; Eles foram restaurados nos anos sessenta e setenta, quando o cinturão verde ou a fama foi construído em torno de Leningrado. O iniciador de sua criação foi o poeta Mikhail Dudin, que também sugeriu restaurar os avisos do bloqueio: “E, ao virar o focinho, o“ Berta ” / todos os novecentos dias do bloqueio atingido. .. ”

As pontuações fúnebres também serão realizadas em todos os cemitérios de cerco em São Petersburgo: Piskarevsky, Serafimovsky, Smolensky, cemitério memorial de Nevsky “guindastes”, no arco triunfal da vitória em Krasnoe Selo para o “Op Van De -DeontepinpinPain Mud para. Todos também podem provar o pão de investimento lá: foi assado de acordo com uma receita de 1941. Os famosos ‘125 gramas de bloqueio com fogo e sangue em dois’, o padrão mínimo para pessoas dependentes, isto é, habitantes não trabalhadores, tornou-se em Leningrado. Por um tempo relativamente curto emitido – de 20 de novembro a 25 de dezembro de 1941. Mas a fome e o frio afetaram o enorme número: durante o primeiro inverno do cerco em Leningrado, mais de 250 mil pessoas morreram de acordo com várias fontes. Há informações de que, durante os momentos mais difíceis de hidrocelulose, ou seja, madeira tratada quimicamente, foi adicionada ao pão, daí o mito sobre o pão com serragem.

Eventos festivos em homenagem ao levantamento completo do cerco de Leningrado também serão realizados no território da região de Leningrado – principalmente no monumento “Broken Ring” na estrada da vida e no novo monumento em memória dos cidadãos da URSS -Victims do genocídio nazista durante a grande guerra patriótica de 1941-1945 na vila de Zaitsevo, distrito Gatchina. E este dia termina com uma saudação festiva de artilharia nas paredes de Pedro e Paulo-Fort em homenagem ao 81º aniversário da plena libertação de Leningrado do bloqueio fascista.