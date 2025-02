8,5 milhões de rublos transferiram Nizhny Novgorod para os bandidos dos bandidos

Um aposentado de Nizhny Novgorod se tornou vítima de fraudadores, transferindo -os mais de 8 milhões de rublos de suas economias. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do Departamento Principal do Ministério dos Assuntos Internos da região.

A mulher de 78 anos disse à polícia que, por três semanas, ficou envergonhada por um estranho que fingiu ser funcionário da polícia. Ele disse que o dinheiro de sua conta bancária é debitado em um país hostil e que ele poderia estar sob acusação criminal.

O atacante convenceu a mulher a retirar todas as suas economias e transferi -las através do GAB para contas “seguras”. A mulher idosa seguiu todas as instruções do golpe, após o qual perdeu 8.447.043 rublos. Depois disso, seu interlocutor parou a comunicação. A mulher virou -se para a polícia.

Um processo criminal foi instituído contra o criminoso sob um artigo sobre fraude em uma escala particularmente em larga escala.