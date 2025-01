86 mortos em Gaza um dia após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas | Notícias do mundo

Pelo menos 86 palestinos, incluindo 23 crianças, foram mortos em Gaza após o anúncio de quarta-feira de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, disse a Defesa Civil Palestina, em meio a contínuos ataques israelenses na faixa. Do total de mortes, 73 foram registadas na Cidade de Gaza, no norte, quatro no centro de Gaza e nove no sul, informou a Defesa Civil num comunicado de imprensa.

Entre os mortos estavam 23 crianças e 27 mulheres, enquanto mais de 258 pessoas sofreram ferimentos diversos, segundo o comunicado. Por seu lado, os militares israelitas afirmaram que a sua força aérea atacou cerca de 50 locais em Gaza nas últimas horas, informou a agência de notícias Xinhua.

Os alvos incluíam membros do Hamas e da Jihad Islâmica, edifícios militares, instalações de armazenamento de armas, locais de lançamento de foguetes, locais de produção de armas e postos de observação, afirmou num comunicado de imprensa.

Ele também acusou o Hamas de “violar sistematicamente o direito internacional ao explorar brutalmente as instituições e populações civis como escudos humanos para as suas atividades”, acrescentando que continuará a agir de forma decisiva contra tais organizações.

O Egipto, o Qatar e os Estados Unidos, que têm feito a mediação entre Israel e o Hamas para pôr fim ao conflito em Gaza, anunciaram numa declaração conjunta que os dois lados chegaram a um acordo para a troca de prisioneiros e reféns, juntamente com o regresso a um país calma sustentável, com o objectivo de alcançar um cessar-fogo permanente entre eles.

O acordo deverá entrar em vigor no domingo. Horas antes, os militares de Israel disseram ter atacado cerca de 50 locais em toda a Faixa de Gaza na quinta-feira, um dia depois de concordarem com um acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Num comunicado, os militares afirmaram que os ataques tiveram como alvo um militante que participou no ataque liderado pelo Hamas às comunidades israelitas em Outubro de 2023. O militante “participou no massacre no Festival de Música Nova”, disseram os militares.

Também atacou outros complexos militares do Hamas e da Jihad Islâmica, instalações de armazenamento e fabricação de armas, locais de lançamento e postos de observação, segundo o comunicado.

Desde 7 de Outubro de 2023, o Hamas e Israel estão envolvidos num conflito feroz que matou mais de 46.000 palestinianos em Gaza e causou uma destruição sem precedentes. O conflito começou depois que o Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, matando israelenses e fazendo reféns.