9 índios mortos no acidente da estrada da Arábia Saudita, o consulado indiano da morte condoles

O consulado indiano em Jeddah expressou condolências depois que nove índios morreram em um acidente de trânsito perto de Jizan, na região oeste da Arábia Saudita. Em um comunicado, o consulado garantiu total apoio às famílias afetadas e confirmou que ele está em contato com as autoridades locais e os parentes das vítimas.

“Nossa sincera condolência às famílias afetadas. O Consulado Geral da Índia em Jeddah está fornecendo apoio total e permanece em contato com as autoridades e famílias. Também queremos uma rápida recuperação para os feridos. Uma linha de ajuda dedicada foi estabelecida, obteve mais consultas. “

O Ministro dos Assuntos Externos, S Jaishankar, também expressou sua dor pelo incidente, afirmando que havia conversado com o cônsul geral em Jeddah, que está coordenando intimamente com as famílias das vítimas.

“Com o objetivo de descobrir sobre esse acidente e a perda de vidas. Conversei com nosso cônsul geral em Jeddah, que está em contato com famílias preocupadas. Isso está ampliando seu apoio máximo nessa situação trágica”, disse Jaishankar.