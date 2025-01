9 J.Crew Basics que comprei imediatamente depois de ver essas roupas estilosas

Como alguém com gostos caros, as roupas estilosas são as que mais me inspiram. E claro, com base nos desfiles S/S 25, estamos mais inclinados ao maximalismo, mas isso certamente não significa que a elegância na moda esteja morta – e nunca estará. Lembro-me disso toda vez que folheio meu feed do Instagram (que sempre apresenta toneladas de pessoas estilosas).

Tenho feito um balanço dos meus itens básicos ultimamente, e o primeiro lugar onde farei pedidos é na J.Crew, em parte por causa de oito roupas estilosas que descobri recentemente, cada uma apresentando um básico de destaque que eu. a tripulação tem algum estoque. Como você verá, alguns dos itens básicos que compro são mais modernos do que outros, mas um bom guarda-roupa tem tudo a ver com equilíbrio. E acho que todos podemos concordar que um bom guarda-roupa também é aquele repleto de itens básicos elevados e acessíveis. Continue navegando para comprar estes da J.Crew que considero de elite.

Calça jeans branca

Se você me perguntar, jeans branco podem ser usados ​​o ano todo, e essa roupa realmente me inspirou a pedir um novo par. Felizmente, J.Crew tem muito por onde escolher.

Compre o básico

J.Crew Jeans semi-stretch largos e justos de cintura alta 1996 em denim branco

J.Crew Novas calças jeans semi-elásticas de cintura alta de 1996 em jeans branco

Cinto de camurça

Especificamente, quero um novo cinto de camurça marrom para usar com uma roupa toda preta. Veja como essa roupa é ridiculamente chique.

Compre o básico

J.Crew Cinto com fivela de rolo de camurça em Cocoa Berry

J.Crew Cinto fino de camurça em sela inglesa

Jeans abotoado

Tenho um palpite de que as camisas jeans vão derrubar as camisas brancas em 2025 e estou planejando meu guarda-roupa de acordo.

Compre o básico

J.Crew Camisa clássica de cambraia masculina em Storm Wash

J.Crew Camisa Wren Slim Western Chambray em Villere Wash

Gravata

Alguns podem argumentar que uma gravata é muito mais uma tendência do que um básico, mas as gravatas têm sido um item básico da moda masculina desde que todos se lembram, então isso não a torna um básico, independentemente de quem a usa?

Compre o básico

J.Crew Gravata inglesa de seda com listras diagonais, bordô

J.Crew Gravata americana de lã antracite

Camiseta preta de manga comprida

Uma camiseta preta de manga comprida é um dos itens mais fáceis de colocar em camadas e vestir para cima ou para baixo. Pontos de bônus se estiver equipado assim.

Compre o básico

J.Crew Camiseta de manga comprida com gola redonda Perfect Fit em preto

J.Crew Camiseta pointelle manga comprida na cor preta

Mini-saia

Ao contrário de outros estilos de saia, acho que as minissaias combinam bem com todos os tipos de sapatos. Além disso, como sou uma pessoa bastante pequena, o comprimento mais curto é o mais lisonjeiro na minha opinião.

Compre o básico

J.Crew Mini saia de cetim duquesa com cinto

J.Crew Coleção minissaia de caxemira tricotada

Suéter de caxemira com decote em V

Os suéteres com decote em V continuam sendo uma das maiores tendências básicas da temporada, e acho que preciso de outro agora.

Compre o básico

J.Crew Suéter casual de caxemira com decote em V em Heather Ash

J.Crew Suéter de caxemira com decote em V encolhido em chocolate Hthr

Casaco impermeável

Falamos muito sobre o trench coat na moda, e isso porque é um dos básicos mais atemporais e elegantes que existem. Usar um com shorts longos e camiseta é uma combinação de roupa que copiarei na primavera.

Compre o básico

J.Crew Novo trench coat Icon em cáqui vintage

J.Crew Trench Coat Cropped Icon em Castanho Mel

Calça preta clássica

Uso muito jeans e pretendo misturar um pouco mais as coisas este ano. Etapa um: peça calças pretas clássicas da J.Crew

Compre o básico

J.Crew Calça Essential City Crepe em Preto

J.Crew Calça Portia de cintura alta em mistura de lã italiana elástica bidirecional na cor preta