9 mortos como uma explosão aponta para os mineiros de carvão no Paquistão

Pelo menos nove pessoas foram mortas em um explodido destinado a um caminhão que carrega Mineiros de carvão No sudoeste Paquistão Na sexta -feira, disseram autoridades.

O incidente ocorreu na área de Shahrag, no distrito de Harnai, na província do Baluchistão, na qual nove trabalhadores foram mortos enquanto outros seis ficaram feridos, disse o comissário anexo Temporada Hazrat WaliDe acordo com a estação de notícias da Geo local.

Ele acrescentou que um dispositivo explosivo improvisado provavelmente foi plantado na estrada, que detonou perto do veículo transportado para os mineradores de carvão.

A condição de saúde de alguns trabalhadores feridos permaneceu “crítica”.

A área de Shahrag é o lar de minas de carvão, e a região viu várias explosões desse tipo recentemente.