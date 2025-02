90 pessoas foram salvas de um prédio em chamas na Moscow Electric Factory Factory. Outros 120 foram evacuados

90 pessoas foram salvas do edifício em chamas no território da fábrica elétrica em Moscou, o Ministério de Emergência relata.

Outras 120 pessoas foram evacuadas de forma independente. De acordo com a borla Moscou ao Ministério da Saúde, três pessoas foram hospitalizadas. De acordo com o Shot (o Telegram Channel escreve sobre quatro hospitalizados), as vítimas são envenenadas pelo monóxido de carbono.

O incêndio recebeu o quarto (cinco) nível de complexidade. A área de incêndio é de 100 metros quadrados, registrada no Ministério da Emergência.

Em troca, o Comitê de Investigação disse que o fato do incêndio foi iniciado antes do cheque -VVovage.